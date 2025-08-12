3 órája
Orbán Viktor: adjunk esélyt a békének!
Trump és Putyin elnök történelmi csúcstalálkozója előtt az Európai Tanács megpróbált kiadni egy nyilatkozatot az összes uniós állam- és kormányfő nevében. „Nem tudtam támogatni a nyilatkozatot Magyarország nevében” – közölte a közösségi oldalán keresztül Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
A kormányfő az indokait is megosztotta:
- A nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták.
- Már önmagában is szomorú, hogy az EU partvonalra szorult, ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról.
- Az egyetlen észszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU–Oroszország-csúcstalálkozó összehívását.
Orbán Viktor megjegyezte, még azelőtt meg kívánta osztani érveit a nyilvánossággal, hogy „az európai liberális-mainstream kórus újra rákezd a »Putyin bábja« nótára”.
Adjunk esélyt a békének!
– zárta közleményét a miniszterelnök.
Donald Trump kikérte Orbán Viktor véleményét a háborúról
A háborúpártiak azért elküldik a nyilatkozatot
Donald Trump a Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalások során védje meg Ukrajna érdekeit, és ne veszélyeztesse Európa biztonságát – ezt követelik a háborúpárti európai vezetők abban a nyilatkozatban, amelyhez Magyarország nem csatlakozott. Bár az Alaszkában zajló béketárgyalásokon közvetlenül nem vesznek részt, az európai vezetők a pálya széléről bekiabálva próbálják befolyásolni az eseményeket. Úgy tűnik, ismét megdöbbentek azon, hogy nem kaptak helyet az asztalnál. A nyilatkozatról és Európa beleszólási esélyeiről a Magyar Nemzet cikkében olvashat bővebben.