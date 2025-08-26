Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”

Gulyás Gergely: a Tisza visszavezetne a Gyurcsány-korszakba

Gulyás Gergely az MTI-nek azt mondta: nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt brutális személyi jövedelemadó-emelésről szóló elképzelései, amelyek szerint az átlagbér 22 százalékkal adózna, a legmagasabb adókulcs pedig 33 százalék lenne. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagfizetéssel rendelkező magyar embernek egy évben 300 ezer forinttal, egy pedagógus házaspárnak évente több mint 700 ezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene fizetnie. Egy diplomás házaspárnak pedig, ahol a férj és a feleség is diplomás átlagbért keres, 1,3 millió forinttal kellene több személyi jövedelemadót fizetnie évente – tette hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Ebből nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt korábbi, adócsökkentéssel kapcsolatos ígéretei a durva átverések és a „gyurcsányi politikai hazugságok világába tartoznak”.

A tárcavezető értékelése szerint az új tervekre a Tisza és a Demokratikus Koalíció közötti összefogás alapdokumentumaként kell tekinteni, hiszen visszavezetnek abba a Gyurcsány-korszakba, amikor az átlagbér a legmagasabb kulccsal adózott.