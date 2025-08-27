Megújította stratégiai együttműködését az Ökumenikus Segélyszervezet és a Porsche Hungária

A megállapodás szerdai budapesti aláírásán Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezetője elmondta, az autók a segítségnyújtás nélkülözhetetlen eszközei számukra a hétköznapokban.

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezetője (b) és Wachtler Tamás, a Porsche Hungária Kft. ügyvezető igazgatója az Ökumenikus Segélyszervezet, a Porsche Hungária és a MOL Mercarius flottakezelő újabb stratégiai megállapodásának aláírásán a segélyszervezet országos központjában 2025. augusztus 27-én

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Hozzátette:

krízishelyzetekben különösen fontos a gyors és hatékony segítségnyújtás, ehhez járulnak hozzá a Porsche Hungária által adott autók.

Wachtler Tamás, a Porsche Hungária Kft. ügyvezető igazgatója felidézte: a vállalat és a segélyszervezet együttműködése 2021-ben kezdődött, azóta számtalan programban nyújtottak segítséget, dolgoztak együtt. A mobilitási partnerség 2023-tól datálódik, akkor két autót bocsátottak a segélyszervezet rendelkezésére.