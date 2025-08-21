Sokszor politikai aktorként viselkedik a nemzetközi sajtó

A lapnak nyilatkozott Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója, aki szerint ez az eset is jól mutatja, hogyan működik a nemzetközi sajtó. Mint mondta:

A nagy hírügynökségeknél és magánál a médiánál is sok esetben azt látjuk – tisztelet a kivételnek –, hogy már-már politikai szereplővé, politikai aktorrá próbálnak előlépni, tematizálni kívánják a politika helyett a napirendet.

Fekete Rajmundot Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolatáról is kérdezte a Magyar Nemzet. Az Amerika-szakértő úgy fogalmazott: „A két vezető között van egy rendkívül jó kapcsolat, nagyon sok egyetértési pont van közöttük, és nem először derül ki, hogy a színfalak mögött egyeztetnek. Legutóbb éppen az alaszkai csúcstalálkozót megelőzően egy kérdésre válaszolt úgy az amerikai elnök, hogy egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel. Nem szabad azonban azt sem elfelejteni, hogy Trump választási kampánya során többször hivatkozott pozitívan a magyar miniszterelnökre és a magyar kormány politikájára.”

Arra a kérdésre, milyen hatással van mindez Orbán Viktor nemzetközi megítélésére, a szakértő így válaszolt:

„Orbán Viktor miniszterelnökre mindenki odafigyel. Nemcsak azok, akik szimpatizálnak vele, hanem a politikai ellenfelei is. Őszinte politikus, amit mond, annak mindig súlya van: emiatt különös érdeklődéssel figyelik az egész világon. Sokkal nagyobb a politikai súlya Magyarországnak, mint amit az ország mérete indokolna, köszönhetően a magyar miniszterelnök politikájának”

– hangsúlyozta a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója.

