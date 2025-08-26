augusztus 26., kedd

Kiderült

20 perce

Megértette Európa: igaza volt Orbán Viktornak

Címkék#rendőrség#Németország#határzár

A magyar miniszterelnök már akkor jelezte: az ellenőrizetlen bevándorlás meg fogja változtatni Európát, és nem a javára.

MW
Megértette Európa: igaza volt Orbán Viktornak

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala

A miniszterelnök már a migrációs válság kezdetén egyértelművé tette a magyar álláspontot, ami sokaknak nem tetszett - írta a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor miniszterelnök az MCC Feszten 2025. augusztus 2-án
Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala

 Hiszen Orbán Viktor már akkor jelezte: a bevándorlás nemzeti hatáskör, a migráció pedig strukturális veszélyt jelent Európára nézve. 

Tíz év távlatából az már nem lehet kérdés, hogy a magyar miniszterelnöknek igaza lett, hiszen a befogadást hirdető országok, mint Németország, mára már kénytelenek szembenézni az elhibázott döntéseik következményeivel.

Ezek közül természetesen a bűnözés növekedése és az egyre látványosabban körvonalazódó párhuzamos társadalom az, ami a leginkább érezteti hatását. A felszín alatt azonban történt egy fordulat, amiről ugyan nem beszél az Európai Unió ettől még azonban valós.

A tagállamok szépen lassan fellázadtak és elkezdtek szigorítani. 

A Der Standard nemrég közölt véleménycikkében fel is hívja rá a figyelmet, hogy habár a magyar miniszterelnököt szinte mindenki kritizálta, mára már sokan megkövették. Szinte egymást érik a szigorítások még abban a Németországban is, ahol a Wilkommenskultur oly sokáig meghatározta a politikát. A magyar miniszterelnök határzárát, a rendőrség és a katonaság bevetését minden baloldali politikus igyekezett autoriter lépésként beállítani, ma már azonban ezek az intézkedések több európai országban is sztenderdnek számítanak.

A teljes cikket ITT olvashatja el. 

