1 órája
Megdöbbentő helyre szöknek az ukrán férfiak
Az ukrán–belarusz határon rekordszámú férfit tartóztattak fel 2025-ben, akik illegálisan próbálták elhagyni az országot.
Volodimir Zelenszkij
Forrás: AFP/ Ukrán Elnöki Sajtószolgálat
Kétszer annyian próbáltak Belarussziába szökni Ukrajnából, mint az elmúlt három évben. Erről ír az ukrán sajtó. Az esetek többségét Rivne megyében regisztrálták.
2025-ben megduplázódott azoknak a férfiaknak a száma, akiket az ukrán-belarusz határ illegális átlépése közben fogtak el, az elmúlt három év teljes körű háborújához képest. Az év elejétől a határőrök már 911 ilyen esetet regisztráltak – tudta meg a Magyar Nemzet.
Az ukrán férfiak menekülnek
Ezt az Ukrán Állami Határőrszolgálat közölte. Összehasonlításképpen: 2024-ben 336 férfit tartóztattak le, 2023-ban 26-ot, 2022-ben pedig 61-et.
A legtöbb esetet Rivne megyében regisztrálták. Korábban Volhínia volt az egyetlen régió, ahonnan a háború első évében Belarussziába való szökési kísérleteket regisztráltak.
Az Állami Határőrszolgálat pontosította, hogy mindezek a férfiak a hivatalos határátkelőhelyeken kívül próbálták átlépni a határt.
