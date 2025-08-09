augusztus 9., szombat

Kémbotrány

3 órája

Újabb részletek derültek ki Magyar Péter ukrán „testvéréről”

David Petraeus az amerikai sajtóban a Demokrata Párt elnökjelöltjeként is felbukkant, de kiesett a nagypolitikából. Ukrajnában tért vissza a baloldali globalista érdekkörök szolgálatába, több száz millió dollárt költött el. Tárgyalt a Magyar Péterrel ukrajnai országjárást tartó Tseber Roland Ivanovics főnökével is – derült ki az Ellenpont cikkéből, amit a Magyar Nemzet szemlézett.

Magyar Péter és Tseber Roland

Durva párhuzamra világított rá tényfeltáró cikkében az Ellenpontírja a Magyar Nemzet.

Magyar Pétert korábban politikai támogatásáról biztosította Kárpátalja egyik magas rangú katonai tisztviselője, Tseber Roland Ivanovics. Mint utóbb a sajtóból kiderült, Tsebert azóta kitiltották Magyarországról és vélhetően az ukrán titkosszolgálat ügynöke.

Tseber azonban nemcsak az ukrán titkosszolgálatok környékén mozog: a kárpátaljai politikus összefüggésbe hozható az amerikai baloldallal, életútja során több ilyen vezetővel is keresztezték egymást az útjaik.

Az Ellenpont tényfeltáró cikke szerint egyikük David Petraeus, nyugalmazott amerikai tábornok, aki bukása után is politikai támogatója maradt a demokrata köröknek, Ukrajnában aktivizálta magát a háború kitörését követően.

Tseber azzal is eldicsekedett Instagram-oldalán, hogy Ron Wyden demokrata szenátor is fogadta az irodájában.

További részletekért kattintson.

 

