Paranoia

1 órája

Magyar Péter sorozatosan hamis vádakat fogalmaz meg

Magyar Péter#kormánypárt#vád

A Tisza Párt elnöke szerint az országjárását a kormánypártok emberei követik, akik megfélemlítik a vidéken élőket.

MW
Magyar Péter sorozatosan hamis vádakat fogalmaz meg

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balázs

Újabb elképesztő ötlettel állt elő Magyar Péterírja a Magyar Nemzet.

A lap cikke szerint

a Tisza Párt elnöke minden bizonyítékot és alapot nélkülözve azt állította, a kormánypártok emberei fenyegetik és gyalázzák a vidékieket.

Magyar Péter a Facebook-oldalán többek között azt állította, hogy

  • egy zalai gazdának a látogatásuk után megmérgezték az állatait;
  • egy tejtermelő gazdától a látogatásuk után nem veszik át a tejet;
  • egy gazdának „véletlenül” a látogatásuk után leégett 15 hektárja;
  • egy óvodai vezetőt eltávolítottak a pozíciójából;
  • egy gyermekvédelmi vezetőt minden eszközzel megpróbálnak ellehetetleníteni, miután elmondta az igazságot;
  • és szinte minden választó verbális és írott fenyegetést kap a távozásuk után.

Mindezen elképesztő állításokat Magyar Péter úgy teszi, hogy a politikai színre lépése óta hazugságot hazugságra halmoz – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Ha szeretné tudni, Magyar Péter korábban hogyan ferdítette el a valóságot, kattintson.

 

