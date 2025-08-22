3 órája
Magyar Péter és a pártja is komoly bajban van
A Tisza Párt elnökének augusztus 20-án sem sikerült a választók figyelmének középpontjába kerülnie, mondta a Magyar Nemzetnek az Alapjogokért Központ elemzője. Zila János szerint Magyar Péter és pártja is folyamatos lejtmenetben van május óta.
Magyar Péter jelentéktelen volt augusztus 20-án is, véli az elemző
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
A lapnak nyilatkozó elemző szerint „ironikus módon egyedül azzal sikerült némi figyelemhez jutnia, hogy a baloldali sajtó és Magyar is önmagára asszociált az ünnepi műsor Orseolo Péterről szóló része kapcsán”.
Zila János szerint
Magyar Péter és pártja legnagyobb problémája, hogy május óta komoly lejtmenetben vannak.
Az ukrán kémbotrány sok választóban megteremtette vagy megerősítette azt a benyomást, hogy az ország vezetését nem lehet rábízni, mert a hazánk jövőjét alapjaiban befolyásoló kérdés vagy kérdéskörök kapcsán nem szuverén szereplő, hanem külső erőkhöz igazodik. Nemrég pedig azt is megtudtuk, hogy a sajtó szerint hazánkból az ukrán titkosszolgálathoz fűződő szoros kötődése miatt kiutasított, korábban Magyar Péternek kijevi utat szervező Tseber Roland Tisza-szigetet alapított Kárpátalján, vagyis a párt szervezetrendszerében is megjelent
– jelentette ki az Alapjogokért Központ elemzője, aki arról is beszélt, hogy Márki-Zay Péterhez hasonlóan Magyar Péter is kezdi elveszíteni a varázsát.
