Magyar Péter energiapolitikája több mint háromszorosára emelné a családok áram- és gázszámláit

A rezsiköltségek emelkedése évi több mint fél millió forint extrakiadást jelentene egy átlagos háztartásnak – hívta fel a figyelmet a Századvég, miután nemrégiben Magyar Péter bejelentette, hogy – Brüsszel kérésének megfelelően – kitiltaná az orosz olajat és gázt Magyarországról.

Ez az intézkedés a magyar családok áram- és gázszámláit a jelenlegi három és félszeresére növelné.

Átverés Magyar Péter energiapolitikája

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Brüsszel a REPowerEU csomag részeként végleg kitiltaná az orosz energiahordozókat az EU-ból. A célkitűzés az Európai Bizottság legmagasabb prioritású törekvései közé tartozik: Ursula von der Leyen szerint a közösségnek Ukrajnát – az ország felfegyverzése és gyorsított csatlakozása mellett – az Oroszországból érkező energia teljes megszakításával is támogatnia kell.

A Századvég egyben emlékeztet, az intézkedés ugyanakkor óriási költségekkel járna, és megosztja a tagállamokat (Magyarország és Szlovákia mellett Franciaország és Belgium is kritikát fogalmazott meg), de Brüsszel mégis ragaszkodik a megvalósításához. Sőt Ursula von der Leyen az USA-val kötött kereskedelmi megállapodása részeként, az EU nevében, már nagymennyiségű amerikai LNG beszerzésére is kötelezettséget vállalt.

A Tisza Párt vezetője, Magyar Péter augusztus 20-i beszédében csatlakozott a brüsszeli törekvéshez, és bejelentette: kormányra kerülése esetén energiapolitikáját az orosz energiafüggőség megszüntetésére építené. Az ígéret önállósággal kecsegtet, de valójában nagyobb függéshez és drasztikus áremelkedéshez vezet. Az európai energiapiac elmúlt évei bizonyították, hogy az orosz beszállítók szankcionálása drágább és bizonytalanabb ellátást eredményez. A kínálat mesterséges szűkítésével ugyanis az árak megemelkednek, az eladók piaci ereje megnő, ami újabb (elsősorban amerikai) függési viszonyt teremt.

Az orosz energia tiltása tehát tévút; a függőséget célszerű inkább diverzifikációval csökkenteni, azaz a lehető legtöbb (orosz, amerikai vagy egyéb) beszállítónak megteremteni a piacra lépés lehetőségét. A növekvő kínálat javítja a versenyt, ami egyszerre csökkenti az árakat és a függőséget

– mutatott rá a Századvég.