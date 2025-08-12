1 órája
Óriási korrupciós botrány Lengyelországban, bajban vannak Magyar Péter példaképei
Szvingerklubra és luxusra költötték az uniós helyreállítási alap pénzeinek egy részét a Donald Tusk vezette lengyel kormánypárt politikusai, akiket a Tisza Párt elnöke korábban a példaképeinek nevezett. Magyar Péter még nem szólalt meg a botrány kapcsán, jóllehet pártja európai parlamenti képviselőivel karöltve hónapok óta hazánk szerintük jogos megbüntetését, a jogosan járó európai uniós pénzek visszatartását harsogja.
„Szerintem Lengyelország mindenben jó példa és követendő példa Magyarország számára” – ezt mondta Magyar Péter tavaly az európai parlamenti választás kampányának hajrájában. Az ATV stúdiójában 2024. május 31-én felvett interjúban a Tisza Párt elnöke Donald Tusk kormányát méltatta – emlékeztet cikkében a Magyar Nemzet.
Azóta a Brüsszel-párti, liberális kormányzat bizalmi válságba került, amelyet az elnökválasztás kormánykoalíció általi elvesztése után az elmúlt napokban egy durva korrupciós botrány fokoz.
Miután 2023 végén kormányváltás volt, Brüsszel, amely addig az uniós pénzekkel zsarolta a nemzeti-konzervatív kormányzatot, gyakorlatilag azonnal zöld lámpát adott a forráslehívásokra.
Donald Trump kikérte Orbán Viktor véleményét a háborúról
Így elérhetővé tették a Covid utáni helyreállítási alap pénzeit is. Lengyelországnak hatvanmilliárd euró jutott ebből a programból. A kiírások megtörténtek, és mára kiderült:
egy sor liberális politikus családtagjai, valamint egy szvingerklub is hamar forrásokhoz jutott. A vélhető visszaélésekről szóló hírek napok óta lázban tartják a lengyel közéletet.
A források egy része Porsche Cayenne, Audi Q8, Lexus RX450H+ és Range Rover Sport típusú gépjárművekre, jachtokra, úszó házakra és szoláriumokra ment. Talán a legnagyobb negatív visszhangot az az eset váltotta ki, hogy egy sziléziai vállalkozó százezer eurót, azaz csaknem negyvenmillió forintot kapott arra, hogy a szvingerklubjában „kiszélesítse a cateringszolgáltatásokat”.
Kettős mérce
Tehát a Tisza Párt elnökének példaképei az uniós helyreállítási alap pénzeinek egy részét saját magukra, illetve abszurd célokra költötték, Magyar Péter viszont egyelőre hallgat az ügyről, miközben párttársaival – köztük Kollár Kingával – hónapok óta Magyarország szerintük jogos megbüntetését harsogja.
Brüsszel magyarázatot kért a lengyel kormánytól, de egyelőre nincs szó arról, hogy visszatérnének a korábbi, konzervatív vezetéssel szemben alkalmazott szankciós gyakorlathoz.
A korrupciós ügy további részleteiről, az érintett lengyel politikusokról és az abszurdabbnál abszurdabb konkrét korrupciós esetekről a Magyar Nemzet cikkében olvashat.
