Orosz hírszerzés: az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon
Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) szerint Brüsszel aktívan dolgozik azon, hogy hatalomváltást érjen el Magyarországon. Ursula von der Leyen vezetésével az Európai Bizottság komolyan tanulmányozza a forgatókönyveket, hogy Magyar Pétert juttassa hatalomra – írja a Magyar Nemzet.
Az orosz kémszolgálat azt állítja, hogy Ursula von der Leyen, az EB elnöke komolyan fontolóra vette a magyarországi kormányváltásnak a forgatókönyveit
Az Európai Bizottság vezetésének célja, hogy kormányváltást érjen el Budapesten. Magyarországot Brüsszel az „egységes Európa” akadályának tartja – derül ki az orosz hírszerző szolgálat (SVR) sajtóirodájának közleményéből, amelyet a TASZSZ-ra hivatkozva idézett a Magyar Nemzet.
Az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálatának sajtóirodája tájékoztat, hogy a hírszerző szolgálathoz beérkezett információk szerint az Európai Bizottság Magyarország jelenlegi vezetését egyre komolyabb akadálynak tekinti az egységes Európa előtt
– áll a közleményben. A sajtóiroda megjegyezte, hogy „Brüsszel felháborodott Budapest független politikájának és a kollektív döntéshozatalra gyakorolt befolyásának kísérletei miatt, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében”.
Magyarország legutóbbi döntése, hogy megvétózza az új, hét évre szóló uniós költségvetési tervezetet, amely Budapest szerint Európa militarizálására és a Moszkvával való háború előkészítésére irányul, az utolsó csepp volt, amelytől az euróbürokraták elvesztették türelmüket
– tette hozzá a közlemény, amely szerint
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke komolyan tanulmányozza a magyarországi kormányváltás lehetséges forgatókönyveit, és Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni.
Hozzátették azt is, hogy
„az Európai Bizottság elnöke a brüsszeli elithez lojális Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét tartja a kormányfői poszt legfőbb esélyesének.”
Az Európai Bizottság azt tervezi, hogy a 2026 tavaszán tartandó parlamenti választásokon, ha nem előbb, hatalomra juttatja őt.
