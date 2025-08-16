Kényszersorozás: nem szűnik az embervadászat brutalitása Ukrajnában

A kényszersorozás az ukrajnai mindennapok része, nem szünetelt az emberrablás a Trump–Putyin-találkozó alatt sem – írja a lap.

Kényszersorozs: brutálisak az embervadászok Zelenszkij Ukrajnájában (illusztráció)

Forrás: Anadolu via AFP

A cikk szerint az ukrán állampolgárok egyre több városban számolnak be arról, hogy fegyveres egyenruhások egyszerűen elrabolják a férfiakat – gyakran fényes nappal –, majd besorozzák őket a frontra, minden törvényt és emberi jogot semmibe véve.