Zelenszkij országa

16 perce

Kényszersorozás: nem szűnik az embervadászat brutalitása Ukrajnában

Ukrajnában mindennaposak a brutális embervadászatok. Az alaszkai csúcstalálkozó alatt sem szünetelt a kélnyszersorozás – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet a Zelenszkij országában zajló erőszakos toborzásokra.

A kényszersorozás az ukrán mindennapok része lett. A fotón a Harkivi Regionális Toborzóiroda emberei

Forrás: Anadolu via AFP

Fotó: Narciso Contreras

A kényszersorozás az ukrajnai mindennapok része, nem szünetelt az emberrablás a Trump–Putyin-találkozó alatt sem – írja a lap. 

Ukrainian Army scouts for men on fighting age in Kharkiv
Kényszersorozs: brutálisak az embervadászok Zelenszkij Ukrajnájában (illusztráció)
Forrás: Anadolu via AFP

A cikk szerint az ukrán állampolgárok egyre több városban számolnak be arról, hogy fegyveres egyenruhások egyszerűen elrabolják a férfiakat – gyakran fényes nappal –, majd besorozzák őket a frontra, minden törvényt és emberi jogot semmibe véve. 

Ez az „embervadászat” – amelyet sokan a második világháborús SS-módszerekhez hasonlítanak – mára a kijevi mindennapok szerves részévé vált. Az utcán sétáló férfiaknak folyamatos a félelme: bármelyik pillanatban odaléphet hozzájuk egy katonai járőr, és teherautó platóján találhatják magukat.

Az ukrán hadsereg kimerült, a fronton hatalmasak a veszteségek, ezért a kijevi vezetés minden eszközt bevet, hogy pótolja a katonákat. Egyre több felvétel és tanúvallomás bizonyítja, hogy a törvények és emberi jogok egyszerűen nem számítanak. 
Miközben az Európai Unió és a NATO vezetői továbbra is Ukrajna „demokratikus küzdelméről” beszélnek – a cikk ezt is részletezi

