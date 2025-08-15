augusztus 15., péntek

Újabb magyar vesztette életét az orosz–ukrán háborúban

A férfi besorozása előtt Kincseshomokon élt feleségével és fiával.

Újabb magyar vesztette életét az orosz–ukrán háborúban

Életét vesztette az ukrán hadseregben szolgáló Leco Zsolt kárpátaljai családapa. A férfit, aki Kincseshomokon élt családjával, két éve sorozták be. Halálhíréről hétfőn értesítették a hozzátartozóit – közölte a Kárpáti Igaz Szó helyi hírportál, írja a Magyar Nemzet.

Az 1982-ben született kárpátaljai katona halálának pontos helyszíne és körülményei egyelőre nem ismertek.

Leco Zsoltot a tervek szerint augusztus 19-én helyezik végső nyugalomra. Az elhunyt katonát felesége és fia gyászolja.

A Kárpáti Igaz Szó információi szerint

a háború kezdete óta már több mint hatvan kárpátaljai magyar nemzetiségű vagy magyar gyökerekkel is rendelkező katona vesztette életét.

 

 

