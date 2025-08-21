Európára is veszélyt jelenthet az Ukrajnában tomboló kanyarójárvány

Az ukrán egészségügyi minisztérium helyettes vezetője, Ihor Kuzin közölte: jelenleg a kanyaró jelenti Ukrajna első számú egészségügyi fenyegetését. Mint mondta, a megbetegedések többsége – mintegy 900 eset – gyermekeknél fordult elő – adta hírül az Origo a ZN.UA cikkére hivatkozva.

Kuzin hangsúlyozta, hogy védőoltás hiányában tízből kilenc gyermek biztosan elkapja a kanyarót. A helyzet különösen aggasztó Kijev, Odessza és Ivano-Frankivszk megyékben, ahol az átoltottság a legalacsonyabb.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy nemcsak Ukrajnában, hanem az Európai Unióban és világszerte is emelkednek a megbetegedési adatok. A kanyaró az egyik legfertőzőbb ismert betegség, különösen gyorsan terjed zárt közösségekben, például iskolákban vagy óvodákban – írták.