Itt van a kormány rendelete az otthonteremtési támogatásokról
Egyszerre több is igényelhető.
Megjelent az a kormányrendelet, ami összehangolja az Otthon start program, a csok plusz és a falusi csok feltételeit –közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium - írta meg a Magyar Nemzet.
A rendelet szerint a csok plusz és a falusi csok a fix 3 százalékos hitellel együtt is felvehető lakásvásárlási vagy lakásépítési céllal.
Fontos, hogy
egyszerre legfeljebb két támogatott kölcsön igényelhető, vagyis a fix 3 százalékos hitel mellé vagy a csok pluszt, vagy a falusi csokot lehet felvenni.
További fontos változás, hogy az első közös otthon megteremtése az eddigi 80 millió forint helyett lakásnál 100, háznál 150 millió forintig támogatható a csok pluszban.
A fix 3 százalékos hitel felvétele után később ugyanarra az ingatlanra is igényelhető lesz állami támogatás: falusi csok esetén az ingatlan felújítására vagy bővítésére, csok plusz esetén pedig hitelkiváltásra vagy bővítésre, és ezenkívül illetékmentességet is lehet kérni.
„A párhuzamosan igényelhető támogatásoknak köszönhetően
a magyar családok minden eddiginél magasabb összegű vissza nem térítendő támogatásra és kamattámogatott hitelre lehetnek jogosultak.
Ilyen sokrétű kormányzati segítségben még sohasem részesülhettek az otthonteremtést tervező családok Magyarországon” – írta a minisztérium. Erről beszélt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is a Kormányinfón.
