augusztus 12., kedd

Klára névnap

18°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szót kaptak a Szigeten

1 órája

Durva üzenetet küldött Orbán Viktornak a hazánkból kitiltott antiszemita együttes

Címkék#antiszemita#Sziget Fesztivál#Kneecap#videóüzenet#Orbán Viktor

Bár antiszemita gyűlöletbeszéd miatt a magyar kormány kitiltotta Magyarországról, mégis ott volt a Sziget Fesztiválon a Kneecap raptrió, legalábbis virtuálisan, videóüzenetben. Az északír formáció üzenetét az egyik koncert alatt vetítették le a színpadon.

MW

A Kneecap Instagram-oldalán előre bejelentette az üzenetet, amelyben az antiszemita Kneecap tagjai sajnálatukat fejezték ki, hogy nem lehetnek jelen személyesen „a világ egyik legjobb fesztiválján” – számolt be róla a Magyar Nemzet. Mint írják, a rapperek Orbán Viktort és Izraelt is támadták, előbbit felelőssé téve a kitiltásukért.

A videóban megjelent a „F*ck Orbán” szitkozódás is.

A rapperek közölték, hogy sosem ítélték el őket bűncselekményért egyetlen országban sem, de felhívják a figyelmet az elnyomásra. Kritizálták Izrael palesztinok elleni akcióit, és Orbán Viktor kormányát ennek támogatásával vádolták.

WAY OUT WEST 2025
Az antiszemita Kneecap együttes frontembere palesztin kendőben egy közelmúltbeli svédországi fellépésen
Fotó: Adam Ihse / Forrás: TT News Agency via AFP

Üzenetük végén szolidaritásra szólítottak fel Orbán és Izrael ellenében, valamint a palesztin ügy mellett álltak ki. A közönség a videó alapján lelkesen fogadta az üzenetet, a Szabad Palesztinát éltette Budapesten.

„Orbán Viktor és kormánya megpróbálta leállítani Budapesten a Pride-ot. Nem sikerült nekik. Össze kell fognunk. Ellenezd Orbánt, ellenezd Izraelt, ellenezd a népirtást! Szabad Palesztina!” – írták.

Mint arról korábban beszámoltunk, a terroristákat támogató együttes nem léphet be Magyarországra, mert  

a magyar kormány antiszemita gyűlöletbeszéd miatt kitiltotta Magyarország területéről a zenei formációt, 

amely arról ismert, hogy terroristákat éltet, antiszemita szólamokat skandál. Ennek ellenére a Sziget Fesztiválra is meghívást kapott.

A Kneecap durva üzenetét bemutató videót a Magyar Nemzet cikkében, IDE KATTINTVA tudja megtekinteni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu