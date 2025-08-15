augusztus 15., péntek

Erőszak

1 órája

Közbiztonsági válság: négynaponta lövöldöznek Brüsszelben

A belga fővárosban idén már 57 lövöldözés történt, a hatóságok szerint a közbiztonsági válságért etnikai bűnbandák felelősek.

Közbiztonsági válság: négynaponta lövöldöznek Brüsszelben

Idén már 57 lövöldözést jegyeztek fel Brüsszelben, vagyis átlagosan négynaponta dördülnek el fegyverek a belga főváros utcáin. Molenbeek városrészben néhány nap leforgása alatt négy fegyveres incidens történt, a közbiztonsági helyzet romlása pedig a helyi ügyész szerint az egész lakosságot fenyegeti – írja a Magyar Nemzet.

Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója a lapnak azt mondta:

Brüsszelben, mint a legtöbb európai nagyvárosban a bűnszervezetek jellemzően etnikai alapon szerveződnek. A kábítószer-, azon belül a kokainpiac uralásáért albán, marokkói, olasz és más szervezett bűnözői csoportok vetélkednek.

A szakértő szerint a legtöbb nyugati ország rendelkezik a szükséges eszközökkel és tudással a rend helyreállításához, de a kérdés a politikai akarat.

Sayfo Omar szerint Magyarország több okból sem vált célpontjává az irreguláris migrációnak:

„A kormány szigorú politikát folytat, a juttatások nem olyan bőkezűek, mint általában Nyugat-Európában, a nyelvet megtanulni nehéz, és ami talán a legfontosabb: nincsenek olyan, már gyökeret eresztett bevándorló közösségek, amelyek segíthetnék az újabb érkezőket. Mivel nincs tömeges, ellenőrizetlen migráció, a hatóságok nem kénytelenek olyan kihívásokkal szembenézni, mint nyugati kollégáik.”

Az erőszak tartós jelenléte súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel járhat a nyugat-európai nagyvárosokban.

