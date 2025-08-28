augusztus 28., csütörtök

Ukrajnai háború

1 órája

A Rákóczi Szövetség 260 ukrán gyermeket fogad táborában

Kétszázhatvan, a háborúban érintett ukrán gyermeket fogad táborában a Rákóczi Szövetség augusztus 31. és szeptember 5. között Sátoraljaújhelyen.

MW
Magyarországon táborozó ukrán gyerekek Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpontban 2024. szeptember 3-án

Forrás: MTI

Fotó: Vajda János

A szövetség azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy az orosz-ukrán háború legrászorultabb kárvallottjait, 260 gyermeket, köztük sok árván maradtat fogadnak szeptember első hetében.

Az ukrán diákok táborának ünnepélyes megnyitóján augusztus 31-én, vasárnap 16 órakor részt vesz Bacskai József Magyarország ungvári főkonzulja, a táborozó diákokat szeptember 3-án, szerdán 11 órakor felkeresi Pál Norbert kormánybiztos is.

A háborús területről érkező gyermekeket Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és az ukrán katonai adminisztráció közreműködésével hívta meg a Rákóczi Szövetség.

Közölték azt is, hogy 2025 nyarán a most érkező 260 ukrán diákkal együtt 1746 ukrajnai táborozót, köztük magyarokat és ukránokat fogadott a Rákóczi Szövetség.

A háború kitörése óta a sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor közel 11 ezer ukrán állampolgárnak, köztük magyaroknak és nem magyaroknak nyújtott lehetőséget a háború sújtotta hétköznapokból való kiszakadásra - áll a közleményben.

