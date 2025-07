Túl a csúcson? 3 órája

Pornós múlt ide vagy oda, Róka Réka maradt vezető pozícióban a Tisza Pártnál

Róka Réka, aki pornós múltjáról is ismert, továbbra is vezető szerepet tölt be a Tisza Pártban – állítják csalódott aktivisták. Magyar Péter bizalmasaként az országos szervezések egyik kulcsfigurája.

Róka Réka, aki „mellékállásban” hivatásos pornósztár, továbbra is fontos vezető szerepet tölt be a Tisza Pártban Forrás: Ripost

A Tisza Párt egyes csalódott aktivistái keresték meg a Ripostot, hogy felhívják a figyelmet: Róka Réka – aki hivatásos felnőttfilmesként is ismert – továbbra is kulcsszerepet tölt be a párt irányításában. Magyar Péter bevitte Róka Rékát a brüsszeli ülésterembe is

Forrás: Ripost Nem csupán egy háttérember, hanem országos szervezőtitkárként a csúcsvezetés tagja. Állításuk szerint Róka Réka Magyar Péter közeli munkatársa, aki a kezdetektől vele dolgozik, és minden országos eseményen kiemelt szereplőként vesz részt. Róka Réka már a kezdetektől Magyar Péter elválaszthatatlan társa, aki már az első teherautós országjárástól ott van minden fontos megmozduláson, árnyékként követi az elnök urat. Ő tartja kézben az egész országban a Tisza-szigetek szervezését – írták a csalódott aktivisták.

Miután kiderült, hogy Róka Réka „mellékesen” pornósztárként is tevékenykedik, Magyar Péter megpróbálta őt egyszerű „mezei aktivistaként” beállítani, és azzal mentegetőzött, hogy sajnos nem sikerült sok ezer emberüket megfelelően „átvilágítani”. Eközben arra kérte, a szervező titkárt, hogy a botrány elültéig most vonuljon kicsit háttérbe, de folytassa tovább a munkát. Állításaik alátámasztásaként az aktivisták fotókat is mellékeltek, amelyek ITT tekinthetőek meg.

