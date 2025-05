Ugyanazt a narratívát erőlteti Ukrajnával és a pride-dal kapcsolatban a DK és a Tisza Párt

Feltűnően ugyanazt a narratívát erőlteti Ukrajnával és a pride-dal kapcsolatban a Demokratikus Koalíció (DK) és a Tisza Párt. Magyar Péterék politikájában a nyílt törést az jelentette, amikor csatlakoztak az Európai Néppárt (EPP) frakciójába. Manfred Weber, a pártcsalád elnöke a Népszavának akkor arról beszélt, hogy három alapvető feltételük van, amelyet mindenkinek, aki hozzájuk akar tartozni, be kell tartania: „Európa, Ukrajna és a jogállamiság pártján kell állnia” – írja cikkében a Magyar Nemzet.

A DK és a Tisza Párt narratívája több ponton is egyezik

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Magyar Péterék tehát alapvető feltételként Ukrajna támogatását vállalták, amikor a háborúpárti Európai Néppárt képviselőihez csatlakoztak. A Tisza Párt képviselői a csatlakozást követően már egyértelműen állást foglaltak a háború mellett az EP rendkívüli ülésén. Annyira elkötelezték magukat, hogy ukrán zászlós pólóban ültek be a terembe. Magyar Péter később be is vallotta:

Manfred Weberék kérésére vették fel az ukrán pólót a Tisza Párt képviselői.

Magyar Péter most április 13-án, a Tisza Párt Műegyetem rakparton tartott rendezvényén ismertette a „Nemzet Hangja” elnevezésű kampányuk eredményeit. Többek között kiderült, hogy a konzultációban részt vevők 58,18 százaléka támogatta Ukrajna uniós csatlakozását. A párt feltételezhetően a közvéleményt próbálja befolyásolni a publikált eredményekkel, megágyazva egy, a mostaninál sokkal erősebb ukránpárti kampánynak. Kérdés, hogy mindezt a 2026-os választások előtt, vagy csak utána kezdi meg a Tisza Párt.