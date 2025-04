Szijjártó Péter: a siker receptje, hogy a jövőben is legyünk Donald Trump (videó)

„Mivel nekünk a jövőre nézve is az a célunk, hogy kimaradjunk a szomszédban zajló háborúból, és minden támogatást megadjunk ahhoz, hogy béke legyen. Nekünk a jövőben is az a célunk, hogy megállítsuk az illegális migrációt, és fenntartsuk azt a szuverén jogunkat, hogy mi döntsük el, kivel vagyunk hajlandók együtt élni. Elkötelezettek vagyunk az identitásunk megőrzése mellett. És a jövőben is megvédjük a gyerekeket” – sorolta.

Tegnap ennek egy újabb fontos alkotmányos támaszát adtuk meg az agresszív genderpropagandával szemben. És a jövőbeni siker receptjéhez hozzátartozik az is, hogy a jövőben se engedjük meg azt, hogy Brüsszel a mi fejünk felett döntsön rólunk

– fűzte hozzá.

Mi vagyunk Európa legerősebb demokráciája

Szijjártó Péter ezért fontosnak nevezte, hogy az olyan meghatározó kérdésekben, mint például Ukrajna csatlakozása, a magyar emberek dönthessenek.

A siker receptjéhez hozzátartozik az is, hogy mi tizenöt éve a magyar emberek hangjára vagyunk kíváncsiak, tizenöt éve a magyar emberek akarata szerint kormányzunk. És ha megnézzük a valódi definíciókat, akkor ezt hívják demokráciának. Mi vagyunk Európa legerősebb demokráciája, mert itt kapott legtöbbször demokratikus felhatalmazást a kormány

– jelentette ki.

„Magyarországon a kormány nem zsákbamacskán és nem lottón nyerte a lehetőséget a kormányzásra, hanem az emberek döntése alapján. És a magyar emberek tapasztalati döntéseket hoztak 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is. Az azt megelőző négy, nyolc és tizenkét év tapasztalata alapján hozták meg a döntésüket, amelynek a megkérdőjelezésére senkinek nincsen joga sem az ország határain belül, sem azon kívül. A siker receptje tehát a folytatás” – összegzett.