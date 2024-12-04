szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

29°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Találkozó

2024.12.04. 13:49

Orbán Viktor: a béke esélyét most kell megragadnunk (videó)

Címkék#ferenc pápa#Vatikán#Orbán Viktor

Magyarország és a Szentszék együtt küzd Európa békéjéért. Orbán Viktor és a Róma püspöke közötti találkozóra a Vatikán szakértői nagy reményekkel tekintenek. A magyar kormányfőt a nap folyamán fogadta Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök.

MW
Orbán Viktor: a béke esélyét most kell megragadnunk (videó)

A tárgyalások során a felek az ukrajnai háborúra összpontosították figyelmüket, szem előtt tartva a háború humanitárius következményeit és a béke előmozdítására tett erőfeszítéseket

Forrás: MTI

Fotó: Vatican Media

Orbán Viktor közvetítő szerepet tölthet be Ferenc pápa és Donald Trump amerikai elnök között, és Vatikán–Budapest-tengely épül a békemisszió megvalósítására. A magyar kormány és a Szentszék diplomáciája a konfliktus kirobbanása óta a béke megteremtésének lehetőségeit keresi – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

ORBÁN Viktor, FERENC pápa, audencia, béketárgyalás, Vatikán
Az olasz sajtó szerint Orbán Viktor vatikáni látogatása nem egyszerűen egy európai ország kormányfőjének fogadása, hanem geopolitikai jelentőségű
Fotó: Vatican Media / Forrás:  MTI

Ferenc pápa szerda reggel a VI. Pál pápáról elnevezett terem dolgozószobájában magánaudiencián fogadta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Ez a negyedik alkalom, hogy Róma püspöke és a magyar kormányfő személyesen találkozik. 

@ripost.hu

Még karácsony előtt jöhet a békemisszió 2.0 Orbán Viktor újabb békemisszióra indulhat, hogy mielőbb fegyverszünet legyen az orosz-ukrán háborúban. #ripost #orbánviktor #pápa #róma

♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

Orbán Viktor korábban a magyar kormány békemissziójának támogatását kérte

Orbán Viktor 2022-ben is ellátogatott a Vatikánba. Akkor azt kérte a pápától, hogy támogassa a magyar kormány béketörekvéseit.

Szerda reggel Orbán Viktor felesége kíséretében kora reggel szentmisén vett részt a Szent Péter-bazilikában. A magyar delegátust a VI. Pál aula előtt a Svájci Gárda díszalakulatának a tiszteletadása köszöntötte, majd azt követően fogadta a szentatya a hivatalában. A magánaudiencia 35 percen át tartott. Ezt követően a szentatya több értékes ajándékot nyújtott át a magyar kormányfőnek. A gyengédség és a szeretet témakörét feldolgozó terrakotta plasztikát, a pápa enciklikáinak köteteit, a Szentatya ez évi békeüzenetét és egy díszkiadású könyvet az üres Szent Péter téren tartott Statio Orbi-ról, amikor a pápa a járvány megszűnéséért imádkozott. Orbán Viktor miniszterelnök P. Henri Didon francia domonkos-rendi szerzetes Jézus Krisztus élete című magyar nyelvű kötetét ajándékozta a szentatyának. 

A Magyar Nemzet szúrta ki a Deák Dániel által a közösségi oldalán megosztott felvételt, amely a magyar kormányfő vatikáni fogadásáról készült:

A Szentszék sajtóterme szerdán délelőtt hivatalos közleményben tudatta, hogy a pápai audienciát követően Orbán Viktor miniszterelnök találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Mirosław Wachowski prelátussal, a Szentszék államközi kapcsolataiért felelős helyettes titkárával – ennek részletei IDE kattintva olvashatók!

Orbán Viktor: a béke esélyét most kell megragadnunk

A béke esélyét most kell megragadni, és ehhez a Szentatya imádságaira és a Vatikán felbecsülhetetlen értékű diplomáciai tapasztalataira egyaránt szükség van – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában, miután szerdán audiencián fogadta Ferenc pápa a Vatikánban.

Azért jöttem a Szentatyához, mert a béke esélyét most kell megragadnunk

– mondta a videóban Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a Szentatya imádságaira és a Vatikán felbecsülhetetlen értékű diplomáciai tapasztalataira egyaránt szükségük lesz.

Hangsúlyozta, az ukrajnai háború kezdete óta ketten hittek a békében: a Vatikán és Magyarország. A béke most kézzelfogható közelségbe került – tette hozzá.

Kiemelte: miközben a világ karácsonyra készül, több európai vezető a háború folytatása, intenzitásának növelése mellett érvel. Ezt a magyar kormányfő veszélyesnek nevezte, arra figyelmeztetve: veszélyes heteket élünk, amikor a háború továbbterjedhet.

„Közösen kell visszatartanunk a világ vezetőit a visszafordíthatatlan döntésektől, mielőbbi tűzszünetre van szükség, hogy megragadhassuk a béke esélyét” – jelentette ki.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu