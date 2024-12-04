2024.12.04. 13:49
Orbán Viktor: a béke esélyét most kell megragadnunk (videó)
Magyarország és a Szentszék együtt küzd Európa békéjéért. Orbán Viktor és a Róma püspöke közötti találkozóra a Vatikán szakértői nagy reményekkel tekintenek. A magyar kormányfőt a nap folyamán fogadta Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök.
A tárgyalások során a felek az ukrajnai háborúra összpontosították figyelmüket, szem előtt tartva a háború humanitárius következményeit és a béke előmozdítására tett erőfeszítéseket
Forrás: MTI
Fotó: Vatican Media
Orbán Viktor közvetítő szerepet tölthet be Ferenc pápa és Donald Trump amerikai elnök között, és Vatikán–Budapest-tengely épül a békemisszió megvalósítására. A magyar kormány és a Szentszék diplomáciája a konfliktus kirobbanása óta a béke megteremtésének lehetőségeit keresi – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.
Ferenc pápa szerda reggel a VI. Pál pápáról elnevezett terem dolgozószobájában magánaudiencián fogadta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Ez a negyedik alkalom, hogy Róma püspöke és a magyar kormányfő személyesen találkozik.
Orbán Viktor korábban a magyar kormány békemissziójának támogatását kérte
Orbán Viktor 2022-ben is ellátogatott a Vatikánba. Akkor azt kérte a pápától, hogy támogassa a magyar kormány béketörekvéseit.
Szerda reggel Orbán Viktor felesége kíséretében kora reggel szentmisén vett részt a Szent Péter-bazilikában. A magyar delegátust a VI. Pál aula előtt a Svájci Gárda díszalakulatának a tiszteletadása köszöntötte, majd azt követően fogadta a szentatya a hivatalában. A magánaudiencia 35 percen át tartott. Ezt követően a szentatya több értékes ajándékot nyújtott át a magyar kormányfőnek. A gyengédség és a szeretet témakörét feldolgozó terrakotta plasztikát, a pápa enciklikáinak köteteit, a Szentatya ez évi békeüzenetét és egy díszkiadású könyvet az üres Szent Péter téren tartott Statio Orbi-ról, amikor a pápa a járvány megszűnéséért imádkozott. Orbán Viktor miniszterelnök P. Henri Didon francia domonkos-rendi szerzetes Jézus Krisztus élete című magyar nyelvű kötetét ajándékozta a szentatyának.
Ferenc pápa és Orbán Viktor negyedszer találkoznakA szentatya és a magyar kormányfő 2021 óta évente találkozik egymással.
A Szentszék sajtóterme szerdán délelőtt hivatalos közleményben tudatta, hogy a pápai audienciát követően Orbán Viktor miniszterelnök találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Mirosław Wachowski prelátussal, a Szentszék államközi kapcsolataiért felelős helyettes titkárával
Orbán Viktor: a béke esélyét most kell megragadnunk
A béke esélyét most kell megragadni, és ehhez a Szentatya imádságaira és a Vatikán felbecsülhetetlen értékű diplomáciai tapasztalataira egyaránt szükség van – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában, miután szerdán audiencián fogadta Ferenc pápa a Vatikánban.
Azért jöttem a Szentatyához, mert a béke esélyét most kell megragadnunk
– mondta a videóban Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a Szentatya imádságaira és a Vatikán felbecsülhetetlen értékű diplomáciai tapasztalataira egyaránt szükségük lesz.
Hangsúlyozta, az ukrajnai háború kezdete óta ketten hittek a békében: a Vatikán és Magyarország. A béke most kézzelfogható közelségbe került – tette hozzá.
Kiemelte: miközben a világ karácsonyra készül, több európai vezető a háború folytatása, intenzitásának növelése mellett érvel. Ezt a magyar kormányfő veszélyesnek nevezte, arra figyelmeztetve: veszélyes heteket élünk, amikor a háború továbbterjedhet.
„Közösen kell visszatartanunk a világ vezetőit a visszafordíthatatlan döntésektől, mielőbbi tűzszünetre van szükség, hogy megragadhassuk a béke esélyét” – jelentette ki.