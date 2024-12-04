Orbán Viktor: a béke esélyét most kell megragadnunk (videó)

Orbán Viktor közvetítő szerepet tölthet be Ferenc pápa és Donald Trump amerikai elnök között, és Vatikán–Budapest-tengely épül a békemisszió megvalósítására. A magyar kormány és a Szentszék diplomáciája a konfliktus kirobbanása óta a béke megteremtésének lehetőségeit keresi – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Az olasz sajtó szerint Orbán Viktor vatikáni látogatása nem egyszerűen egy európai ország kormányfőjének fogadása, hanem geopolitikai jelentőségű

Fotó: Vatican Media / Forrás: MTI

Ferenc pápa szerda reggel a VI. Pál pápáról elnevezett terem dolgozószobájában magánaudiencián fogadta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Ez a negyedik alkalom, hogy Róma püspöke és a magyar kormányfő személyesen találkozik.

@ripost.hu Még karácsony előtt jöhet a békemisszió 2.0 Orbán Viktor újabb békemisszióra indulhat, hogy mielőbb fegyverszünet legyen az orosz-ukrán háborúban. #ripost #orbánviktor #pápa #róma ♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

Orbán Viktor korábban a magyar kormány békemissziójának támogatását kérte

Orbán Viktor 2022-ben is ellátogatott a Vatikánba. Akkor azt kérte a pápától, hogy támogassa a magyar kormány béketörekvéseit.

Szerda reggel Orbán Viktor felesége kíséretében kora reggel szentmisén vett részt a Szent Péter-bazilikában. A magyar delegátust a VI. Pál aula előtt a Svájci Gárda díszalakulatának a tiszteletadása köszöntötte, majd azt követően fogadta a szentatya a hivatalában. A magánaudiencia 35 percen át tartott. Ezt követően a szentatya több értékes ajándékot nyújtott át a magyar kormányfőnek. A gyengédség és a szeretet témakörét feldolgozó terrakotta plasztikát, a pápa enciklikáinak köteteit, a Szentatya ez évi békeüzenetét és egy díszkiadású könyvet az üres Szent Péter téren tartott Statio Orbi-ról, amikor a pápa a járvány megszűnéséért imádkozott. Orbán Viktor miniszterelnök P. Henri Didon francia domonkos-rendi szerzetes Jézus Krisztus élete című magyar nyelvű kötetét ajándékozta a szentatyának.

