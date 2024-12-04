2024.12.04. 14:13
Honvédelmi oktatás: népszerű a középiskolások között
Idén szeptembertől 141 iskolában tanítja katonaoktató a honvédelem tantárgyat. A honvédelmi oktatás célja a diákok felelősségtudatának, csapatszellemének és gyakorlati problémamegoldó képességeinek fejlesztése is.
A Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium új oktatási központjának átadója
Forrás: MTI
Fotó: Máthé Zoltán
Nagyon nyitottak a középiskolások a honvédelem tantárgyra – tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium (HM) szerdán az MTI-t.
A közlemény szerint idén szeptembertől már 141, önkéntes jelentkezés alapján kiválasztott iskolában 130 felkészült és tapasztalt katonaoktató tanítja a honvédelem tantárgyat, amely „komplex ismereteket ad át a gyerekeknek a Magyar Honvédségről és a honvédelemről”.
Azt írták, a tantárgy célja nemcsak a honvédelem iránti elköteleződés erősítése, hanem a diákok felelősségtudatának, csapatszellemének és gyakorlati problémamegoldó képességeinek fejlesztése is.
A tananyag a történelem, fizika, földrajz és biológia tantárgyak ismereteire építve „egészségügyi, túlélési, valamint térkép- és tereptani alapismereteket biztosít a diákok számára” – részletezték.
Hangsúlyozták, hogy a fővárosban és minden vármegyében összesen több mint 15 ezer diák tanulja a honvédelem tantárgyat. Az első tapasztalatok alapján a fiatalok nyitottak az új ismeretekre és elkötelezettek a Magyar Honvédség iránt
– tették hozzá.
A program 2025/2026-os tanévére további iskolák csatlakozhatnak, ezért a Honvédelmi Minisztérium újra meghirdeti a katonaoktatói pályázatot, amely a megfelelő szakmai és pedagógiai felkészültségű oktatókat célozza meg – írták.
A pályázaton a hivatásos, szerződéses és tartalékos katonák, valamint a Honvéd kadét program partneriskoláinak pedagógusai vehetnek részt, akik vállalják a tartalékos katonai szolgálatot. A jelentkezők több szűrésen és egy átfogó módszertani felkészítő programon vesznek részt.
A katonai oktatói feladatok egy tanévre szólnak, és éves visszajelzések alapján meghosszabbíthatók.
A honvédelem tantárgy elindítása új fejezetet nyit a hazafias nevelésben, és kulcsszerepet játszik abban, hogy a fiatalok felelős, felkészült állampolgárokká váljanak
– áll a közleményben.