Kiemelte, hogy ha a demokraták nyerték volna az amerikai elnökválasztást, akkor a jelenlegi mizéria folytatódott volna, azonban

Trump győzelmével készülhet a békeköltségvetés.

– Olyan dolgokat tudunk megcsinálni a következő évben, amire korábban gondolni sem lehetett – tette hozzá. Kiemelte: a nemzetközi változások teremtették meg a Demján Sándor-program lehetőségét vagy az olcsó lakhatás megteremtését, illetve a bérek vásárlóértékének a növelését is.

– Jól értettük meg, hogy mi fog történni, és felkészültünk rá. Van egy 21 pontos gazdasági akcióterv, ami az emberek életét pozitívan fogja befolyásolni. Semmi túlzás nincs abban, hogy fantasztikus lesz a következő év, mert ennek meglettek a nemzetközi feltételei – fejtette ki a kormányfő.

Úgy látja, hogy az amerikai-kínai ügyben továbbra is lesznek viták, de majd megállapodnak, ahogy Magyarország is akarja. – Nem szükségszerű, hogy egymással vitatkozó felek egyik vagy másik oldalára álljunk – jegyezte meg. Szerinte komoly emberek is állandóan máshoz akarnak igazodni, és nem a magyar álláspontot tartják kiindulónak.

Miért ne állhatnánk a saját oldalunkra?

– mutatott rá a miniszterelnök, és legfontosabb feladatának a magyar érdek képviseletét nevezte.

Itt újra meg tudja hallgatni a miniszterelnöki interjút:

Óriási lehetőségek előtt állunk

A kormányfő szerint ha az embereknek feltennék a kérdést, hogy miért is tartanak politikusokat, akkor valószínűleg azt a választ adnák, hogy kell lenniük olyan embereknek, akiknek az a dolguk, hogy megpróbálják megérteni a jövőt. Ez nem mindig látszik a mai világban, de a politikusok elvileg arra valók, hogy azon gondolkodjanak, mi fog történni – fogalmazott. Ezt követően akcióterveket kell csinálniuk a politikusoknak.

Én ezen dolgozom és azt tudom mondani, megértettük, mit hoz a jövő, jó terveket hoztunk létre, óriási lehetőségek előtt állnak az emberek

– számolt be Orbán Viktor. Úgy látja, sem szellemileg, sem politikailag nincs felkészülve Európa arra, hogy meghozzon olyan döntéseket, amelyekre most lesz szükség.