– Immáron évtizedes hagyomány, hogy a kormány kíváncsi az emberek véleményére, és megkérdezi a polgárokat, hogy mit gondolnak a legfontosabb kérdésekről, milyen fejlődési irányt képzelnek el hazánknak – fogalmazott Simicskó István a Facebook-oldalán megosztott videóban.

A KDNP frakcióvezetője közölte, hogy erről szól a most meghirdetett nemzeti konzultáció is, amely már 14. a sorban, és immáron egy demokratikus hagyomány, és egyfajta hungarikum is, hiszen csak a magyar kormány kéri ki időről időre a polgárok véleményét egy-egy döntés előtt.

Nem könnyű időszakon vagyunk túl. Az ukrajnai háború és az izraeli–palesztin konfliktus még mindig tart. Ezek gazdasági hatásai erősen megtépázták Európa versenyképességét

– tette hozzá a politikus, majd leszögezte, hogy nem támogatják Brüsszel gazdasági hidegháborúját.

A következő előttünk álló nagy feladat tehát Magyarország gazdaságának gyors és eredményes megerősítése. A családokat, valamint a kis- és közepes vállalkozásokat szeretnénk helyzetbe hozni az új gazdaságpolitikával

– fogalmazott.

Simicskó István emlékeztetett, hogy a nemzeti konzultáció során az állampolgárok 11 kérdésre felelve mondhatnak véleményt az országot érintő legfontosabb témakörökben.

Tisztelettel arra kérem önöket, hogy minél többen válaszoljanak a kérdésekre

– szólt az állampolgárokhoz a frakcióvezető.