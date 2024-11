Hankó Balázs emlékeztetett arra is, hogy öt évvel ezelőtt hét, most pedig már tizenkét magyar egyetem szerepel a világ legjobbjainak öt százalékában, a Semmelweis Egyetem pedig a világ legjobbjainak egy százalékában is jelen van. Ha nem lenne „brüsszeli faktor” a nemzetközi rangsorokban, akkor a Semmelweis Egyetem a világ legjobb 100 egyeteme között lenne – jegyezte meg. Hozzátette, hogy a brüsszeli faktor az a reputáció, vagyis az, hogy meghatározó szereplők mit mondanak a magyar egyetemekről. Ebben Brüsszel szándékosan akadályozza a magyar egyetemeket – mondta.