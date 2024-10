Hangsúlyozta:

a korabeli híradók által közölt drámai események során tömegével láttunk fiatalokat, akik hősiesen szembeszálltak a túlerővel, hogy megvédjék a hazát; 1989 óta szabadon ünnepelhetünk, emlékezhetünk a hősökre, köztük a tragikus hősökre is, akik életüket adták a szabadságért, és olyanokra is, akik más országban kerestek menedéket a megtorlástól tartva.

Ahogyan múlnak az évek, kibontakoznak a részletek mellett az általános jellemzők is: „ez felhívja a figyelmünket arra, hogy a tartalom mellett a formának is jelentősége van”, azaz az elnevezésnek is fontos szerepe van – jegyezte meg. Hozzátette: a kommunizmus bukását az jelezte, amikor Pozsgay Imre kommunista politikus 1989 januárjában kijelentette, hogy népfelkelés volt 1956-ban, nem ellenforradalom.