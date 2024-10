Az FPÖ vezetője egyúttal a többi pártot is felszólította arra, hogy fogadják el őt kancellárnak, és ne alakítsanak olyan koalíciót, amely az FPÖ-t kizárva választási „vesztesekből” állna.

Mint nyilatkozott, az utóbbi figyelmeztetését Van der Bellennek is elmondta, hozzátéve, hogy ez „arculütés (...), végzetes jelzés lenne a választók felé”. A választók a szabadságpártot hatalmazták fel arra, hogy kormányozzon – szögezte le, azt is kijelentve, hogy az FPÖ elé emelt fal a választási eredmény tükrében a „demokrácia elé emelt fal” is lenne.