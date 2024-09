Menczer Tamás: Magyar Péter egy senki volt, most is az, és az is lesz A kormánypárti politikus szerint a Tisza Párt elnöke nem rendelkezik sem emberi, sem politikai képességekkel.

„Az emberekért kell dolgozni és az emberekkel kell foglalkozni” – fogalmazott Menczer Tamás a Facebook-oldalán megosztott videóban. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Magyar Péter kapcsán elmondta, hogy a Tisza Párt elnöke nagyon szeretne valaki lenni, de szerinte Magyar Péter egy senki. „Magyar Péter egy senki volt egész eddigi életében, most is egy senki és egy senki lesz további életében is” – szögezte le.