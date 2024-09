Az állami apparátus rossz működését bizonyítja az is, hogy a régiók az uniós támogatás ellenére „szétfejlődtek”, amire a közigazgatási reform során figyelni kell. A többség és kisebbség viszonyát is rendezni kell, és az államfőnek ebbe is beleszólása van, álláspontja mérvadó a kormányok számára – mondta.

Kelemen Hunor szerint

Romániának olyan államfőre van szüksége, aki visszaállítja a bizalmat állam és polgárai között, irányt mutat, párbeszédet folytat a polgárokkal, társadalmi csoportokkal, mivel erre az elmúlt tíz évben nem volt példa

– mondta Klaus Iohannis jelenlegi államfő két mandátumára utalva.

Meglátása szerint az államfőnek a biztonságot is szavatolnia kell, mert az ukrajnai háború miatt felértékelődött a Fekete-tenger térsége, Románia szerepe. Proaktív külpolitikára van szükség – mondta –, az Európai Unió szintjén is az ország érdekeit kell előtérbe helyezni, és ehhez Romániának regionális együttműködéseket kell kötnie szomszédjaival.

„Ha győzünk, akkor a józan ész fog győzni”

Hangsúlyozta: az RMDSZ az őszi választási kampányban a józan észt fogja képviselni, a valós problémákról fog beszélni, és arra törekszik, hogy újra kormányra kerüljön, mert ezáltal a józan ész fog visszakerülni az ország vezetésébe. „Ha győzünk, akkor a józan ész fog győzni” –fogalmazott Kelemen Hunor.

Az SZKT-ülést követő sajtótájékoztatón közölte:

az RMDSZ olyan víziót képes felmutatni, mely nem csak a magyaroknak, a román embereknek is jó.

Az MTI kérdésére – mennyire számít magyarellenes diskurzusra a kampányban –, felidézte: a júniusi európai parlamenti és önkormányzati választásokon volt ebben része a magyar közösségnek, és abban bízik, ősszel nem lesz. „Ha lesz, meglátjuk, mit kezdünk vele, van ebben már van tapasztalatunk. De én azt szeretném, hogy ne legyen” – fogalmazott az államfőjelölt.