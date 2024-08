Orbán Viktor hosszú interjút adott a Nemzeti Sportnak, amelyben a fő témát a párizsi olimpiai szereplésünk szolgáltatta. A miniszterelnök kitért Milák Kristófra, és terítékre került a budapesti olimpiai rendezés lehetősége is - tudósított a Magyar Nemzet.

– Titokban nyolcat reméltem, és amikor a Schmitt Pál elnök úr bemondta a maga öt várható aranyérmét, az szíven ütött, mert ő mégiscsak ért hozzá, szemben velem.

Lehetett volna éppen nyolc is az aranyérmeink száma, mint ahogy lehetett volna négy is. Tehát ez a hat, ez derekas helytállás. Ha a jelent nézzük, akkor elfogadható, és azt lehet mondani, hogy szépen helytálltunk, tartjuk magunkat. Ha a jövő felől nézzük, és a mostani olimpiát arra használjuk, hogy megértsük a következő olimpiákat, akkor az, amit most tudunk, kevés, csak a folyamatos hátrasorolódáshoz elegendő. Kanada, Dél-Korea, Új-Zéland, a közép-ázsiai küzdősportok országai elmennek mellettünk. Ráadásul mindegy, hogy tetszik nekünk vagy nem, a klasszikus sportágak mellé jönnek új sportágak is, nem lehet kimaradni az új sportágakból. Ez nehéz szakmai feladat, amit majd az olimpiai bizottságnak kell megoldania, de nem mondhatunk le az olimpia programjába bekerülő új sportágakban elérhető esélyeinkről, mert ezzel hátrasoroljuk magunkat – idézte szemléjében a Magyar Nemzet a miniszterelnök értékelését az érmek számáról.

