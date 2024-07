Csaknem hatezer elsőéves kezdheti meg tanulmányait szeptemberben a Budapesti Gazdasági Egyetemen

BGE továbbra is piacvezető a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás és az emberi erőforrások gazdasági alapszakon, ezekre összesen 3850 hallgató nyert felvételt.

A gazdaságtudományi alapszakok mellett jelentősen emelkedett a felvettek létszáma az egyetem szintén üzleti fókuszú kommunikáció- és médiatudomány, valamint nemzetközi tanulmányok alapszakjain is, amelyekre 380 elsőéves nyert most felvételt. Továbbra is népszerűek a BGE mesterképzései, ezeken szeptembertől már összesen 650 hallgató kezdi meg tanulmányait, az angol nyelvű képzéseken pedig több mint ezer hallgató tanul ősztől - hatszáz magyarországi és várhatóan több mint négyszáz nemzetközi - tették hozzá Andor György rektor.

Több mint 4400 elsőévest vettek fel a Széchenyi István Egyetemre

Szeptemberben 4409 elsőéves kezdheti meg tanulmányait a győri Széchenyi István Egyetemen, ami az elmúlt tíz év második legmagasabb adata.

A felsőoktatási intézmény tájékoztatása szerint a ponthatárok a szakok jelentős részén emelkedtek a tavalyihoz képest.

Továbbra is népszerű az NKE

A tavalyihoz hasonlóan idén is sokan szerettek volna továbbtanulni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE), a mintegy 11 ezer jelentkező közül 2218-an jutottak be valamelyik képzésre - tudatta az intézmény közleményében.

Idén is több szakon volt szükség 400 pont feletti teljesítményre a sikeres felvételihez.

Szakterületén a Semmelweis Egyetemen voltak a legmagasabbak a ponthatárok

A Semmelweis Egyetem hat karán magyar nyelvű képzésben 2222 hallgató kezdheti meg tanulmányait a 2024/25-ös tanévben, közülük 2004-en az államilag támogatott, 218-an az önköltséges képzésre nyertek felvételt. Az orvos- és egészségtudományi területen továbbra is a Semmelweisen voltak a legmagasabbak a ponthatárok - közölte a felsőoktatási intézmény.