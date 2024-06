– Jó hír, hogy az eredeti brüsszeli tervekkel ellentétben a büntetőintézkedés az importot nem, csak a továbbértékesítést érinti. A csomagnak tehát az unió gázkínálatára nem lesz drámai hatása. Rossz hír azonban, hogy a tiltás aligha fogja megingatni Oroszországot – mondta Hortay Olivér a közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője emlékeztetett:

Tavaly Moszkva exportbevételének harminc százaléka érkezett a szénhidrogének értékesítéséből. A gázeladások ennek ötödét biztosították.

A Századvég üzletágvezetője kiemelte: a döntés tehát ugyanazt eredményezi majd, mint az olajszankciók, csak kicsiben. – A piaci árak megemelkednek, és olyan új értékláncok születnek majd, amelyekben a nyugati vállalatoknak nem osztottak lapot – tette hozzá.

Amerikai befektető az Oroszország elleni amerikai szankciók eltörlésére spekulál

Az Oroszországgal szembeni szankcióknak, köztük az amerikai hatóságok által a moszkvai tőzsdével szemben nemrégiben bevezetett korlátozásoknak csak rövid távú hatásuk van, és később feloldják őket – mondta Jim Rogers amerikai befektető a RIA Novosztinak adott interjúban.

A szankciókat feloldják, és a dolgok Oroszországban visszatérnek a normális állapotukba

– jelentette ki a szakértő.

Borítóképünk illusztráció

Fotó: Summit Art Creations / Forrás: Shutterstock

Az Egyesült Államok júniusban szankciókat vezetett be Oroszország pénzügyi infrastruktúrája, köztük a moszkvai tőzsde, a Nemzeti Elszámolási Központ és a Nemzeti Elszámolási Letétkezelő ellen. Ezt követően június 13-tól a moszkvai tőzsde felfüggesztette az amerikai dollár, az euró és a hongkongi dollár kereskedését. Június 14-én aztán az Egyesült Királyság is újabb szankciókat jelentett be - idézi fel a Magyar Nemzet.

„A történelemből megtanultam, hogy a szankcióknak általában csak rövid idő alatt van jelentős hatásuk” – mondta a hírügynökségnek Jim Rogers, kommentálva Washington Moszkva elleni új szankcióit.

Ez történt pénteken: