Európában az egyik legnagyobb arányú győzelmet aratta a Fidesz–KDNP Vegyes képet mutatott az európai parlamenti választás a szavazatok pártok közötti megoszlása szempontjából. Míg néhány országban a választók közel fele beállt egy-egy formáció mögé, máshol sokkal inkább megoszlottak a szavazatok. A Fidesz–KDNP európai viszonylatban is az egyik legmagabiztosabb győzelmet aratta – írja a Magyar Nemzet. Míg sok országban késhegyre menő küzdelmet hozott az európai parlamenti választás, máshol meggyőző eredménnyel nyert egy-egy politikai erő. Utóbbira volt példa Magyarország is, ahol a Fidesz–KDNP az egyik legnagyobb győzelmet aratta Európában. Kettőmillió-tizenötezer: soha ennyi szavazatot nem kaptunk még EP-választáson, ez a valaha volt legnagyobb támogatás! – írta a Facebook-oldalán az eredményekkel kapcsolatban Szijjártó Péter. A legnagyobb arányú siker Romániában született, ahol a két kormánypárt, a PSD és a PNL közös listája a szavazatok 53 százalékát szerezte meg. A második legnagyobb arányú győzelem a máltai Munkáspárté, amely a voksok 45,26 százalékát gyűjtötte be. Szorosan a nyomában pedig ott van a harmadik helyen a Fidesz–KDNP, amely 44,3 százalékos eredménnyel nyert. Ezzel szemben Belgiumban a Flamand Érdek úgy lett a legsikeresebb az EP-választáson, hogy csupán a szavazók 13,92 százaléka voksolt rájuk. Nem sokkal szerepelt jobban a dán Szocialista Néppárt sem, amely a szavazatok 17,4 százalékával lett a legnagyobb erő.