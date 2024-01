Az olasz gazdák Brüsszelbe indultak tüntetni, és traktoraikkal Rómát is be akarják venni Több mint ezer olasz mezőgazdasági termelő és állattenyésztő indult el Brüsszelbe az európai unió agrárpolitikája elleni tüntetésre, és traktoraikkal készek bevonulni Róma városába is – jelentették be szerdán a szervezők. Az Európai Unió állam- és kormányfőinek csütörtökön kezdődő rendkívüli csúcstalálkozójával egy időben kezdődik a „Nem ilyen Európát akarunk” nevű demonstráció, amelyre több mint ezren indultak el a különböző olaszországi mezőgazdasági térségekből A tüntetést Ettore Prandini, a Coldiretti termelői szövetség elnöke hirdette meg. „Az Európai Uniónak az agrárágazatot fenyegető őrültségei ellen tiltakozunk” – hangoztatta Prandini. Hozzátette, nem csak az ukrajnai háború, hanem a közös európai agrárpolitika is válságba sodorja az ágazatban dolgozókat. Egyebek között azt a rendelkezést említette, amely előírja, hogy a termőföldek négy százalékát bevetetlenül kell hagyni. „Ezt a hibás döntést a korábban Frans Timmermans irányította európai zöld megállapodás szülte, és most végleg el kell törölni. Semmi nem indokolja a fenntartását, miközben importra kényszerülünk” – fejtette ki az 1,6 milliós tagságával a legnagyobb olasz agrárszervezetnek számító Coldiretti elnöke. Ettore Prandini szerint az EU-nak a forrásokat a nemzeti mezőgazdaságok szuverenitásra és az élelmiszerbiztonságra kell fordítania a pandémia, majd a háború következményei miatt, melyek rámutattak az európai agrárpolitika „teljes mértékű gyengeségére”. A brüsszeli tüntetésre indult torinói gazdákat vezető Bruno Mecca Cici úgy nyilatkozott, muszáj részt venni a mozgósításban, mivel a vidék élete forog veszélyben: „a mezőgazdaságban dolgozók a bőrükön tapasztalják a meggondolatlan európai politika következményeit”. A január 19. óta mindennapossá vált gazdatüntetések az olasz városokba vezető sztrádák és országutak mentén folytatódnak. A legnagyobb méretű demonstráció kedd óta a Milánó bejárataként ismert Melagnanóban zajlik, ahol több száz traktor sorakozott fel. „A jövőt műveljük remény nélkül” – olvasható a traktorokra tűzött táblákon, amelyek a mesterséges hústermékek ellen, a nemzeti termékek mellett is szólnak. Az Agrár Felszabadulás nevű mozgalom vezetője, Filippo Goglio elmondta, hogy nem a kormány ellen, hanem Olaszországért tüntetnek, és ha nem kapnak kielégítő választ Brüsszeltől, készen állnak traktoraikkal bevonulni Rómába. Eddig a hatóságok nem engedélyezték a traktoroknak a városokba való behajtást. A gazdatüntetések jelképe az olasz zászló díszítette traktor lett, de a milánói tiltakozókat egy ötmázsás tehén is kíséri, akit Ercolina 2-nek neveztek el. Elődje, Ercolina 1 volt a jelképe a 2009-es tiltakozáshullámnak, amikor az olasz gazdák az európai tejkvóták ellen tüntetve több millió liter tejet öntöttek el az utakra, melyeket trágyával is betemettek. Gazdatüntetés Franciaországban A francia gazdák is tiltakoznak a kormány mezőgazdasági politikája ellen. A legjelentősebb francia mezőgazdasági érdekvédelmi szervezet, az FNSA és a Fiatal gazdák (Jeunes Agriculteurs) nevű szervezet január 29-én határozatlan idejű blokádot kezdett a párizsi régióban és Észak-Franciaországban. A kormány mezőgazdasági politikája ellen tiltakozó francia gazdák tábortűznél melegszenek a csípős reggeli hidegben egy traktorokkal elbarikádozott autópályánál a Párizstól mintegy 40 kilométerre, délre fekvő Ourdy közelében 2024. január 31-én

Fotó: Thibault Camus / Forrás: MTI/AP