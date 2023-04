Karácsonyhoz hasonlóan a semmittevőként említett helyetteseiről is elmondható, hogy a városvezetői kötelezettségek helyett inkább a pártpolitikai elfoglaltságaikra koncentrálnak. Olyannyira, hogy a humán területekért felelős egykori főpolgármester-helyettes, a DK-s Gy. Németh Erzsébet rögtön a tavaly áprilisi választás után parlamenti mandátumra cserélte a fővárosi pozícióját. Ez annak fényében sem meglepő, hogy a tipikus pártkatonát mindig is ott vetette be az MSZP, majd a DK, ahol épp nagyobb szükség volt káderi teendők ellátására. Annak ellenére, hogy választáson egyéni jelöltként Gy. Németh soha életében nem nyert még mandátumot, a baloldali főnökei az önkormányzati szférában és a Parlamentben is rendre vezető tisztségekben helyezték el.