Cikkünket folyamatosan frissítjük.

A kormányinfó élő közvetítését itt tudja követni.

A miniszter szerint minden bizonnyal elhúzódó háborúra számíthatunk.

Mint mondta, a magyar álláspont világos. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a kárpátaljai magyarságot külön is segítjük, de az ukrán állampolgárokat is.

Anyagilag is hozzájárulunk, hogy az ukrán állam működőképes legyen

– tette hozzá a miniszter.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a gáztározók töltöttsége magasan van. A miniszter úgy fogalmazott: a belpolitikai viszonyok nem változtak meg, a baloldal továbbra is támogatja a szankciókat, fegyvert szállítanának Ukrajnába és Magyarországot továbbra is be akarják sodornia háborúba.

Csökkenni kezdett az infláció

Az infláció rekordokat dönt az USA-ban és Európában is, Magyarország sem tudott ebből kimaradni. A kitettségünk nagyobb, de túl vagyunk az infláció csúcspontján

– fogalmazott az inflációval kapcsolatban a miniszter.

Gulyás Gergely kiemelte:

választ kell találni arra, hogy mi az infláció oka.

Sajnos az infláció okának döntő hányada külső ok, amely a háború, a szankciók és a megemelkedett energiaárakra vezethető vissza. A miniszter szerint éppen ezért olyan döntéseket kell hozni, amelyek mielőbb mérséklik az inflációt a kormányzati szándék pedig az, hogy az év végére egy számjegyűre csökkentsék azt.

Beszélt arról is, hogy

Európában a magyar családoknak kell a legkevesebbet fizetni a villanyért és a gázért.

Elmondta azt is, hogy a kormány sokat tett a helyzet normalizálása érdekében: a kormány egyebek mellett gyármentő programot hirdetett, 230 milliárdot fordít a nagyvállalatok energiahatékonyságának támogatására új nemzeti tőkeholdingrendszert hozott létre, meghirdette az agrárhitel-törlesztési moratóriumot, megemelte a munkába járás támogatásának mértékét, a minimálbért és a garantált bérminimumot jelentősen megemelte, és a 13 havi nyugdíjat is visszaállította – sorolta.

A miniszter kiemelte: a szociális tüzifaprogramokat is meghosszabították, valamint a Baross Gábor program támogatását 1000 milliárd forintra emelték.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban, hogy az unió bíróságához benyújtotta Magyarország az ellenkérelmet.

Továbbra is kitartunk a mellett, ami az unió alapjogi kartájában is benne van, hogy a gyermekek nevelése a szülők jogosultsága

– emelte ki a miniszter. Hozzátette: