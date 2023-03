Cikkünk frissül!

A Wagner-csoport vezetője bírálja a Kreml narratíváját

Jevgenyij Prigozsin tagadta azokat az állításokat, miszerint Oroszország a NATO ellen harcolna, valamint megkérdőjelezte, hogy valójában vannak-e nácik Ukrajnában − számolt be az Euronews hírportál az amerikai Institute for the Study of War kutatóintézet elemzésére hivatkozva. A hírhedt orosz zsoldoshadsereg, a Wagner-csoport feje úgy fogalmazott, Moszkva kizárólag ukránokkal harcol, akik a NATO által biztosított fegyverekkel vannak ellátva, valamint néhány ruszofób zsoldossal, akik önkéntes alapon támogatják Ukrajnát.

Jevgenyij Prigozsin

Fotós: AFP

Ez az állítás ellentmond az oroszok azon narratívájának, miszerint Oroszország a NATO-val áll háborúban, valamint a konfliktus a nyugati szövetség elleni egzisztenciális küzdelem − írja a Magyar Nemzet.

Az amerikai kutatóintézet szerint Prigozsin emellett megkérdőjelezte a Kreml által tavaly februárban a „különleges katonai művelet” egyik fő céljául kitűzött „nácitlanítást” is. A Wagner-fejes szerint egyáltalán nem biztos, hogy vannak vagy voltak nácik Ukrajnában, így Moszkva stratégiai célja sem értelmezhető.

A teljes cikk IDE kattintva érhető el.

Felmérés: az ukránok 85 százaléka támogatja az EU-csatlakozást

A Kijevi Nemzetközi Közvélemény-kutató Intézet adatai szerint az ukrajnai lakosok 82 százaléka támogatja a NATO-hoz való csatlakozást, míg az uniós integrációt ennél is többen, 85 százaléknyian igénylik – írja a Mandiner a Kárpáti Igaz Szóra hivatkozva.

A lap tájékoztatott róla, hogy a csatlakozás támogatóinak száma Nyugat-Ukrajnában még az országos átlagnál is magasabb,

legkevésbé Kelet- és Dél-Ukrajnában tartják ezt prioritásnak, de még ezeken a vidékeken is 72, valamint 80 százalékos a csatlakozást támogatók aránya.

Az oroszok felkészültek az ukrán ellentámadásra

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök azt mondta, Moszkva felkészült egy ukrán ellentámadásra. Medvegyev, aki Putyin nagyhatalmú biztonsági tanácsának elnökhelyettese, arra figyelmeztetett, hogy Moszkva kész "abszolút bármilyen fegyvert" bevetni, ha Ukrajna megpróbálja visszafoglalni az Oroszország által 2014-ben annektált Krím félszigetet.

ORFK: mintegy tizenegyezren érkeztek Ukrajnából pénteken

Az ukrán-magyar határszakaszon 5970-en léptek be Magyarországra pénteken, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4952-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 34 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes.

Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért – áll a közleményben.