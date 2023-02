Rendre éri kritika külföldről és belföldről egyaránt a magyar kormányzatot a hazai közbeszerzések lefolyása, helyzete miatt, ezért is érdekes az az interjú, amelyet a Közbeszerzési Hatóság elnöke adott a Magyar Nemzetnek. Kovács László két alapvető állítást fogalmazott meg. Egyrészt úgy vélekedett, hogy

a magyar közbeszerzési rendszer semmivel sem rosszabb például az osztráknál, a németnél vagy a belgánál. Másfelől azt közölte: az idehaza és az unióban felhozott legtöbb, sokat hangoztatott kritika megcáfolható.

Az elnök mindkét állítása kapcsán több érvet is említett. Kiindulópontként rögzítette, hogy tavaly nagyjából 7900 eredményes közbeszerzés volt idehaza, hozzávetőleg 4600 milliárd forint értékben. Mint kifejtette,

bizonyos sugalmazásokkal ellentétben nem tarolta le a piacot néhány hazai nagyvállalkozó. Az eljárások majdnem 85 százalékát ugyanis kis- és közepes vállalkozások nyerték el, így a kkv-khoz áramlott 2300 milliárd forint.

Emellett a közbeszerzések harmadán külföldi szereplők nyertek. – Ausztriában eközben legutóbbi mérésünk szerint két, azaz kettő százalék jutott a helyi közbeszerzésekből a nem osztrák cégeknek, Németországban pedig nagyjából öt százalékot vittek el a külföldiek – mutatott rá az elnök a nyilvánvaló különbségekre.

Kovács László a korrupció ügyében több kérdést is kapott. Az egyajánlatos közbeszerzésekről szólva – ahol csupán egy vállalkozás tesz ajánlatot, s emiatt nagyobb a visszaélések kockázata – például elmondta: az ilyen eljárások száma csökkent tavaly, de így 34 százalékot tett ki az arányuk az uniós eljárási rendben. Az elnök megjegyezte ugyanakkor, hogy

amíg az Európai Bizottság Magyarországon kockázatot lát az egyajánlatos eljárások magas számában, addig például Ausztria esetében Brüsszel a piaci működés rendes jelenségeként értékelte, hogy ott az eljárások negyedében csupán egy ajánlattevő van.

Kovács László megjegyezte azt is, hogy a bizottság kimutatása szerint a magyar közbeszerzéseknél tucatnyi szempont közül csak kettőnél talált legutóbb problémát.

A hatóság vezetője kitért arra is, hogy idehaza több szervezet is vizsgálódik a közbeszerzések ügyében és maga az Európai Bizottság is tart ellenőrzéseket, így összességében igencsak nehéz csalni. – Félreértés ne essék, úgy vélem, korrupció akadhat a rendszerben, pontosan úgy, ahogy más országokban is. A feladat éppen ezért világos. A korrupt szereplőket tetten kell érni, ebben pedig a maga eszközeivel a Közbeszerzési Hatóság is igyekszik részt venni – fogalmazott Kovács László.