„Tavasszal sokan jelentkeztek a területvédelmi zászlóaljakba, az ígéret szerint maradhattak volna a megyén belül, de végül ők is a fronton találták magukat” – összegezte Dunda György. Szavaiból az is kiderül, hogy a lelkesedés később – főleg a sok temetés után – alábbhagyott, ezért most közúti ellenőrző pontokon, piacokon, egyéb forgalmas helyeken a toborzók rendőri kísérettel állítgatják meg az embereket, és adategyeztetésre behívják őket a toborzóirodába. Ha nem élveznek felmentést a munkakörük, három gyerekük vagy fogyatékkal élő gyerekük okán, besorozhatják és vihetik őket.

Az emberek nemzetiségtől függetlenül kerülik az ilyen pontokat

– mondta.