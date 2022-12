"Elérkeztünk advent második vasárnapjához, ebben az időszakban nemcsak szívünkben készülünk az ünnepekre, hanem otthonunkat is díszbe öltöztetjük. Így tesz a Sándor-palota is, mely története során először várja határon innen és túlról érkező karácsonyi díszeket. Legyen részese Ön is a Sándor-palota mindennapjainak, díszítsük közösen a palota karácsonyfáját!"