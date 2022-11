Az Origo cikke szerint Korányi Dávid magyarázata azért is hazug, mert az általa vezetett szervezet internetes oldaláról készült március 24-ei mentéséből – a választás április 3-án volt – kiderült, hogy a szervezet gőzerővel készült a magyar országgyűlési választásokra és az Amerikából jól ismert kifejezéssel battleground state-ként, vagyis csatatérállamként jellemezték Magyarországot. A honlap még élő adománygyűjtő felületére kattintva pedig ezt kiegészítve a következőket lehet olvasni még most is:

„a legkritikusabb választás előtt állunk, amit a világ valaha látott”.

A demokrácia sorsa ezen a választáson és az Orbán-féle diktátorok megállításán múlik. Ezért harcol az Action for Democracy. Ezt követően pedig feltették a kérdést:

„Adakozol erre a célra?”

Korányi Dávid tagadása tehát meglehetősen hiteltelen, hiszen éppen a lényegről nem ejtett egyetlen szót sem, a honlap szerint ugyanis teljesen világos, hogy a választásokra, az Orbán-kormány megdöntésére gyűjtötték a pénzt.

A digitális levéltár ismét segített

Korányi Dávid szerint Rákay Philip állításával ellentétben sokkal több támogatójuk volt, január óta összességében az Action for Democracy teljes tevékenységét tekintve többezres nagyságrendű. „A nagy leleplezésként tálalt screenshot a több százból egyetlen kampány egy kiragadott pillanatban való állapotát mutatja csak, semmit nem mond az összképről” – fogalmazott megint zavarosan (vajon mit értett azon, hogy több száz kampányt folytattak a magyar választás előtt?).