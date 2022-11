Nem sokkal ezelőtt egy ennél is véresebb eset történt Ludwigshafenben, akkor egy szomáliai migráns hidegvérrel lemészárolt két embert az utcán, majd egyikük karját le is vágta. A férfi a támadások alatt állítólag Allahot dicsőítette, ezért a Rajna-vidék-Pfalz tartományi bűnügyi hivatal is nyomoz az ügyben és azt próbálják kideríteni, hogy a támadás hátterében állhat-e vallási vagy politikai indíték. A késes támadás halálos áldozatainak boncolása során kiderült, hogy a 35 éves férfi a nyakán és a tüdején szerzett halálos sebeket. A 20 éves férfi pedig a mellkasán szenvedett olyan sérüléseket, hogy esélye sem volt a túlélésre. Az egyik áldozat apjának végig kellett néznie fia haláltusáját az utcán. A szomáliai támadó egyébként egy közeli drogériába menekült a hidegvérű gyilkosság után, ahol egy 27 éves férfit is súlyosan megsebesített. A rendőrök végül úgy tudták megállítani a bevándorlót, hogy lelőtték.

#LEBEL: In Ludwigshafen sind bei einem Messerangriff heute zwei Menschen gestorben. Die #Polizei konnte den Täter stoppen (angeschossen). Über die genauen Hintergründe der Tat ist bisher noch nicht viel bekannt. https://t.co/X1M62nCjYf — Kommando Magazin (@KdoMagazin) October 19, 2022

Mindeközben Németországban tárt karokkal várják a bevándorlókat. Manuel Ostermann, a Német Rendőrszakszervezet szövetségi elnökhelyettese nemrég arról számolt be, hogy jelenleg naponta 1500 migráns érkezik, akik közül a határőrök csak minden harmadik migránst tartóztatnak fel. Más szóval csak szeptemberben mintegy negyvenezer menedékkérő áramolhatott Németországba. Az ukránok nem szerepelnek ezekben a statisztikákban, az érkezők Afganisztánból, Szíriából és Észak-Afrikából származnak.

Az októberi számokról egyelőre nincs adatuk a rendőrüknek, az eddig készült havi jelentéseket ugyanis már nem kapják meg – legalábbis ezt mondja Manuel Ostermann, aki szerint Nancy Faeser szociáldemokrata belügyminiszter hazudik, amikor cáfolja ezt.

Illegale Migration nimmt zu –@welt



⁦@HeikoTeggatz⁩ „Im Oktober erschien kein solcher Bericht mehr. Man hat den Eindruck, man will kein Problem haben. Auch wenn es da ist, soll es keiner sehen.“ https://t.co/WxYf3vQQqo — DPolG Bundespolizeigewerkschaft (@DPolGBPOLG) October 30, 2022

A migrációs elemző jelentésben pedig olyan információk szerepelnek, amelyekre óriási szüksége lenne a hatóságoknak, például hogy milyen útvonalakon jutnak el a migránsok Németországba vagy hogy hányan érkeznek a határhoz és milyen közlekedési eszközöket használnak. „A szövetségi kormány migrációs politikája a válság közepette nem is lehetne rosszabb. Ez ismét egy humanitárius és biztonsági kudarc” – kommentálta az ügyet Ostermann.

Es wird tabuisiert, ignoriert & fahrlässig gehandelt.

Die Migrationspolitik der Bundesregierung inmitten einer Krise könnte nicht schlechter sein. Erneut ist es ein humanitäres und sicherheitsspezifisches Versagen. https://t.co/OJZrLkvwvf — Manuel Ostermann (@M_Ostermann) October 30, 2022

Európában az első számú célpont ma Németország, a balkáni útvonal mellett – amely Szlovénián, Ausztrián és a Cseh Köztársaságon keresztül Bajorországban és Szászországban végződik – a helyzet a svájci határon is egyre rosszabb és rosszabb.

Ott a határőrök jelenleg hetente közel ezer illegális belépést regisztrálnak. Az elfogottak többsége fiatal afgán, akik Ausztriából busszal érkeznek Svájcba, majd az ottani hatóságok továbbítják őket Németországba. A svájciak még speciális vonatokat is használnak erre a célra.

Mindez a német önkormányzatoknak jelent óriási kihívást, hiszen a legtöbb városban már megteltek a befogadóhelyek. Cottbus például nemrégiben belépési tilalmat rendelt el, és ezzel nincs egyedül. Még Berlinben is, ahol a szociáldemokraták, a Zöldek és a Baloldali Párt is rendszeresen hangsúlyozták, hogy szívesen fogadnak be még több menedékkérőt és már megkongatták a vészharangot a kapacitások kimerülése miatt. A hivatalos adatok szerint egyébként az idén érkezett migránsok csaknem hetven százaléka fiatal férfi volt, ebbe a statisztikai hivatal nem számolta bele az ukrán menekülteket.