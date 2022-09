A magyarországi zsidóság helyzete is szóba került a Zsidó Világkongresszus elnökével a szervezet New York-i székhelyén tartott megbeszélésen. Ronald Lauder magyarul köszöntötte az államfőt, majd zárt ajtók mögött tárgyaltak.

Novák Katalin találkozott több nemzetközi és amerikai zsidó szervezet vezetőjével is, többek mellett William Daroff-fal, az Amerikai Zsidó Szervezetek Elnöki Konferenciájának vezérigazgatójával, Eric Greenberg-gel, a Simon Wiesenthal Központ ENSZ-kapcsolatokért felelős igazgatójával, valamint a Zsidó Világkongresszus további vezetőivel. A megbeszélésen Takács Szabolcs washingtoni magyar nagykövet köszöntötte a résztvevőket.

Novák Katalin megbeszéléseinek tapasztalatát a közösségi médiában megjelent üzenetében úgy foglalta össze, hogy "Magyarország Izrael és a zsidó közösségek igaz barátja - ez volt az egységes üzenete a mai találkozóimnak Zsidó szervezetek vezetőivel".

Az ENSZ Közgyűlése 77. ülésszakának megnyitása alkalmából kiadott üzenetében az államfő a béke fontosságát emelte ki. "A magyar delegáció vezetőjeként azon leszek, hogy közelebb kerüljünk a békéhez, ez nem csak magyar érdek, ez minden ember érdeke" - fogalmazott.

Novák Katalin kedden délután részt vett és felszólalt az ENSZ női állam- és kormányfők számára tartott fórumán, amelyet a világszervezet közgyűlésének magyar elnöke, Kőrösi Csaba hívott össze, és amelyen a világ több tucat országának női miniszterelnöke, valamint köztársasági elnöke vett részt.

A magyar államfő kétoldalú megbeszélésen találkozott Andorra miniszterelnökével is.

Novák Katalin szerdán, helyi idő szerint kora délután az ENSZ Közgyűlésében is felszólal, továbbá találkozik és megbeszélést folytat Kőrösi Csabával, az ENSZ-közgyűlés elnökével, valamint Tedrosz Adhanom Gebrejeszusszal, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójával és António Gutteres ENSZ-főtitkárral is. Az MTI úgy értesült, hogy Novák Katalin szerda este részt vesz Joe Bidennek, az Egyesült Államok elnökének a fogadásán.