A magyar miniszterelnököt Kádár Jánoshoz hasonlították a budapesti Soros-konferencián, a magyar választókat pedig egyszerűen lehülyézték a külföldről meghívott vendégelőadók.

Orbán Viktor politikája egy lapon lesz emlegethető Horthy Miklóséval és Kádár Jánoséval

– jelentette ki Charles Gati politológus a Közép-Európai Egyetem (CEU) által szervezett Budapest Fórum nevű rendezvényen. Az Orbán-kormányt folyamatosan kritizáló politológus szerint a magyar miniszterelnököt „hatalomvágy vezérli”, most pedig már „szélsőségesen jobbra fordult”. A rendezvényen mások mellett felszólalt még Kati Marton magyar származású amerikai írónő is, aki szerint a magyar kormányfő „megalkuvó és nem példakép”, melynek felismeréséhez Magyarországnak szabad médiára van szüksége. Kijelentette, a miniszterelnök kormányzása következtében most egy „hülye, ignoráns társadalom” él Magyarországon.

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet elemzési igazgatója elmondta, az már önmagában ironikus, hogy annak a CEU-nak a budapesti épületében és rendezésében tartották az eseményt, amelyikről azt állították, hogy az Orbán-kormány elüldözte Magyarországról. A politológus kijelentette, hogy

a szervező egy kormánnyal szemben álló intézmény, ami azt mutatja, hogy nyugodtan lehet kormányellenes rendezvényeket szervezni hazánkban.

A nemzetközi résztvevők nem itt élnek, de még csak nem is az Európai Unióban, mégis azt remélik, hogy az EU megbüntet minket – tette hozzá. Az elemző szerint a szervezők amellett foglaltak állást, hogy az EU-nak milyen lépéseket kellene tenni a kormány politikájának megváltoztatásáért. Emlékeztetett: egy régebbi lapinterjúban Charles Gati arról elmélkedett, hogy akár nem demokratikus módon is el lehet mozdítani az Orbán-kormányt. Boros megjegyezte, jól mutatja az egyetem elitista hozzáállását Kati Marton kijelentése a magyar társadalommal kapcsolatban. Boros kiemelte, hogy a konferencia előadói ugyanazt a hozzáállást képviselik, mint magyarországi balliberális elvtársaik, azaz a választókat egyszerűen hülyének nézik.

