Új teret, új lehetőségeket nyithat a magyar-román kapcsolatokban Novák Katalin magyar köztársasági elnök és Klaus Iohannis román államfő szerdai találkozója, az, hogy tizenkét éves szünet után ismét hivatalos megbeszélést folytatott Bukarestben a két ország államfője - vélekedett Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke.

A bukaresti nagykoalíciós kormányban miniszterelnök-helyettesi tisztséget betöltő politikus a bukaresti Kálvineum református templomban nyilatkozott a magyar sajtónak, ahol megszervezték Novák Katalin találkozóját a bukaresti magyar közösséggel.

Kelemen Hunor felidézte: az utóbbi két évben (az RMDSZ kormányra lépése óta) sok magyar-román szakpolitikai egyeztetést rendeztek kormányzati szinten, miniszterek és államtitkárok találkoztak.

"Elindult egy párbeszéd, hisz, valóban, a román-magyar kapcsolatok befagyottnak tűntek, és az volt az egyik fontos szempont, hogy ezeket kimozdítsuk a holtpontról. Innen ez egy erős továbblépés, ugyanis a legmagasabb szinten, hivatalosan találkozott a két államfő. Azért tartom fontosnak, mert egy újabb lendületet adhat, kinyit újabb kapukat, lehetőségeket teremt, valamelyest visszahozza a bizalmat, mert bizalom nélkül nehéz együttműködni" - fogalmazott az RMDSZ elnöke.

Hozzátette: fontos üzenet, hogy a román államfő (a júniusi regionális NATO-csúcs alkalmával folytatott megbeszélésükön) meghívta Bukarestbe a magyar köztársasági elnököt, valamint az is, hogy Novák Katalin is meghívta őt Budapestre és Klaus Iohannis is elfogadta a meghívást, "valamikor majd ellátogat Magyarországra".

Kelemen Hunor rámutatott: a két országnak és a két népnek számos közös érdeke van, ezeket könnyebb közösen, "erősebb hangon" érvényesíteni a régióban, az Európai Unióban.

"Természetesen ma mindenkit a biztonság, az energiaárak érdekelnek, itt is komoly közös célok vannak, és természetesen nekünk fontos, hogy az erdélyi magyar közösségnek az identitásmegőrzése, az intézmények működtetése, azoknak a továbbépítése élvezze a román kormány támogatását, a magyar kormány támogatását és ezekben a kérdésekben ne legyen vita a két állam között" - magyarázta az RMDSZ elnöke.