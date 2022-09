Két hír borzolta a minap a kedélyeimet. A két hírnek látszólag semmi köze nincs egymáshoz, bár szerintem szorosan összefüggnek.

Az első hír Németországból érkezett, ahol zoofilek mentek ki az utcára tüntetni a jogaikért, nevezetesen, hogy legalizálják az ő számukra az állatokkal folytatott szexuális aktusokat.

Egyikük ki is fejtette, hogy az állatokkal folytatott szexuális aktus az bizony egy nagyon szép, és szeretetteljes elfoglaltság, ahogy ő fogalmazott. Sőt, azt is hozzátette, hogy állatokkal ilyen típusú kapcsolatot létesíteni sokkal szebb és egyszerűbb, mintsem emberekkel. És míg ezek a derék zoofilek Németországban tüntettek a jogaikért,

ezalatt idehaza Fonyódon a Harcsafesztiválon is tüntetők jelentek meg, nevezetesen vegánok, akik hát a halfogyasztás, meg a horgászat ellen tüntettek, kifejtve, hogy mindez súlyos állatkínzásnak minősül.

Azt mondják, hogy a két hír nem függ össze? De! Szerintem összefügg. Ugyanis, én a magam részéről a fonyódi Harcsafesztiválon tüntető vegánokat szívesen leültetném egy asztalhoz a Németországban a jogaikért tüntető zoofilekkel, hogy ők így együtt vitassák meg, beszéljék meg, hogy mi az állatkínzás, hogy kell az állatokhoz viszonyulni, szabad -e halat enni, illetve szabad -e kutyával közösülni. És ez a beszélgetés, egészen új távlatokat nyitna meg.

Hiszen értelemszerűen felmerülne az a kérdés is, és valószínűleg a zoofilek szegeznék neki a Harcsafesztivál ellen tüntető vegáknak, miszerint, ha nem eszem meg a harcsát, ellenben lefekszem vele, az most akkor helyeselhető aktus, avagy nem. És lássuk be, a kérdés jogos. És nem is olyan bonyolult. Hiszen mi kell ahhoz, hogy egy hallal, egy harcsával gyönyörű, szép és kiegyensúlyozott szexuális életet éljek. Semmi más nem kell hozzá, csak egy nagyméretű akvárium, meg búvárfelszerelés.

És a vegánok is be fogják látni, hogy ha nem is esszük meg a halat, de azért szeretkezhetünk vele nyugodtan, mert az szép, az jó, az liberális és az maga a szabadság.

Akinek erről az egészről esetleg az jut eszébe, hogy a világ megérett a pusztulásra, az nyilván náci – mondta vlogjában Bayer Zsolt.

Borítókép: Pillanatkép a vegán performanszról (Fotó: Facebook)