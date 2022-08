Törökország hosszú távú tartózkodási engedélyt ad a krími tatároknak

Az Anadolu Ügynökség szerint a török migrációs szolgálat megkezdte a hosszú távú tartózkodási engedélyek kiadását, a krími tatárok "közös török gyökereire" hivatkozva. A krími tatároknak más külföldiekkel ellentétben nem kell folyamatosan az országban maradniuk nyolc évig ahhoz, hogy tartós tartózkodási engedélyt kapjanak. Korábban a bulgáriai és görögországi ahiska törökök, ujgurok és etnikai törökök rendelkeztek ezzel a státusszal Törökországban a hírügynökség szerint.

3%-kal esett vissza az orosz olajtermelés

A Nemzetközi Energiaügynökség augusztusi jelentésében megjegyezte, hogy az orosz olajkitermelés napi 310 ezer hordóval (kevesebb mint 3%) volt alacsonyabb a háború előtti szintnél, miközben a teljes olajexport napi 580 ezer hordóval csökkent. Az ügynökség szerint

Oroszország Indiába, Kínába és Törökországba irányítja át az olajat,

hogy kompenzálja az Európába, az Egyesült Államokba, Japánba és Koreába irányuló export csökkenését. Emellett „a szezonálisan magasabb orosz belföldi kereslet mérsékelte a veszteségeket" – olvasható a jelentésben.

Újranyit néhány ukrán éttermet a McDonald's

A McDonald's a következő hónapokban újranyitja néhány éttermét Kijevben és Nyugat-Ukrajnában, hogy ezzel is támogassa a "normális élet érzését". A februári katonai inváziót követően a McDonald's bezárta éttermeit Ukrajnában, de továbbra is fizetett több mint 10 ezer alkalmazottat az országban, miközben bezárta és értékesítette az oroszországi üzleteit.

A társaságnak 109 étterme van Ukrajnában. Azt egyelőre nem árulták el, hogy ebből hányat nyitnak újra, pontosan hol és mikor.

Más nagy nyugati cégek is újranyitották üzleteiket a közelmúltban Ukrajnában, köztük a Nike, a KFC és a Mango.

NAÜ: a zaporizzsjai atomerőmű egyelőre nem jelent közvetlen veszélyt

Az utóbbi napokban többször is tűz alá vett zaporizzsjai atomerőmű egyelőre nem jelent biztonsági kockázatot - közölte Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) helyi idő szerint csütörtökön tartott rendkívüli ülésén New Yorkban.

A NAÜ szakértői előzetesen megállapították, hogy nincs közvetlen biztonsági fenyegetés a tüzérségi támadások, vagy más katonai műveletek következtében. Ez azonban bármikor megváltozhat

- hangsúlyozta Grossi.

Mindössze néhány órával az Oroszország kérésére összehívott tanácskozás előtt újból lövések érték Európa legnagyobb nukleáris létesítményének területét. Vlagyimir Rogov, az ukrajnai Zaporizzsja megye Moszkva-barát regionális katonai és polgári közigazgatása képviselőjének állítása szerint az ukrán fegyveres erők rakétavetőkkel, nehéztüzérséggel és drónokkal kíséreltek meg csapást mérni az atomerőműre. Azt mondta, ukrán ellenőrzés alatt lévő településekről nyitottak tüzet. Ukrajna ugyanakkor Oroszországot vádolja az elfoglalt erőmű lövetésével.

Beindulhat Etiópia felé a gabonaszállítás

Ukrajna arra számít, hogy pénteken megérkezik az első olyan teherhajó, amelyik az ENSZ és Törökország által közvetített megállapodás értelmében gabonát szállít majd Etiópiába – írja a Reuters.

Augusztusban 3, szeptemberben még 1,5 milliárd dollár

Ukrajna arra számít, hogy augusztusban 3 milliárd dollár amerikai pénzügyi segély érkezik, szeptemberben pedig további 1,5 milliárd dollár – közölte Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter. Azt mondta, hogy a kifizetések az Ukrajna és az Egyesült Államok által a nyár elején elfogadott 7,5 milliárd dolláros pénzügyi segélycsomag részét képezik, és „kritikus kiadások" finanszírozására, például egészségügyi és nyugdíjköltségek kifizetésére szolgálnak.

ORFK: 15 781-en érkeztek Ukrajnából csütörtökön

Az ukrán-magyar határszakaszon 7588 ember lépett be csütörtökön Magyarországra, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 8193-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken.

A beléptetettek közül a rendőrség 393 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik fel kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - írták.

Vonattal 28-an - köztük 10 gyermek - érkezett az ukrajnai háború elől menekülve Budapestre - tudatta az ORFK.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság azt közölte a police.hu oldalon, hogy a Készenléti Rendőrséggel segíti az Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. A feladatokban támogatást nyújt a Budapesti Polgárőr Szövetség is.

Folyamatosan tartják a kapcsolatot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Magyar Államvasutak Zrt., a Budapesti Közlekedési Központ, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a segélyszervezetek munkatársaival - áll a közleményben.

Megduplázott csapások

Oroszország megduplázta az ukrán katonai állásokra és polgári infrastruktúrára irányuló légicsapások számát az előző héthez képest - közölte Olekszij Hromov ukrán dandártábornok.

Az ellenség gépei és helikopterei elkerülik, hogy a légvédelmünk hatósugarába repüljenek, ezért ezeknek a csapásoknak a pontossága alacsony

- mondta.

Átalakulnak az Ukrajnának juttatott támogatások

Ukrajna 26 partnerállama vett részt a koppenhágai támogatói konferencián, ahol arról döntöttek, hogy az eddigi eseti támogatásokat hosszú távú támogatássá alakítják át, beleértve a fegyvereket, lőszereket, katonai kiképzést, aknamentesítést, a felszabadított területek visszaszerzését. A konferencia egyetlen napja alatt 1,5 milliárd eurót gyűjtött össze, amelyet különösen létfontosságú lőszerek gyártására fordítanak.

Felelőtlen kijelentések

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólította a tisztviselőket, hogy ne beszéljenek az újságírókkal Kijev Oroszország elleni katonai taktikájáról, és azt mondta, hogy az ilyen kijelentések „őszintén felelőtlenek". Az elnök megjegyzései azután érkeztek, hogy hírszervezetek azonosítatlan tisztségviselőkre hivatkoztak, akik szerint az ukrán erők felelősek a krími orosz légitámaszpont keddi robbantásáért, annak ellenére, hogy Kijev nem volt hajlandó megmondani, hogy ez áll-e a robbanások hátterében.

Az elnök szerint a szabály egyszerű: minél kevesebb konkrét részletet oszt meg valaki a védelmi tervekről, annál jobb lesz a tervek végrehajtása.

Demilitarizált zóna

Az Egyesült Államok támogatja egy demilitarizált zóna kialakítását a zaporizzsjai erőmű körül - közölte a külügyminisztérium szóvivője.

Az atomerőmű közelében folytatott harcok veszélyesek és felelőtlenek, és továbbra is felszólítjuk Oroszországot, hogy hagyjon fel minden katonai művelettel az ukrán nukleáris létesítményekben vagy azok közelében, és adja vissza a teljes ellenőrzést Ukrajnának, és támogassa az ukrán felhívásokat az atomerőmű körüli demilitarizált övezet létrehozására

– mondta a szóvivő.

Iránban képeztek ki orosz drónpilótákat

Amerikai tisztviselők a múlt hónapban közölték, hogy Washingtonnak információi voltak arról, hogy Irán arra készül, hogy Oroszországot akár több száz drónnal lássa el, köztük felfegyverezhetőekkel is. Aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy Irán, amely drónokkal látta el közel-keleti szövetségeseit, most Oroszországot támogatja az ukrajnai háborúban. Irán külügyminisztere akkor tagadta az állítást, többek között egy ukrán kollégájával folytatott telefonbeszélgetésben is.

Vedant Patel, az Egyesült Államok külügyminisztériumának szóvivője csütörtökön arról beszélt, hogy az orosz-iráni együttműködés megvalósulni látszik, az elmúlt hetekben több orosz is iráni drónkiklépzésen vett részt.

Technikai incidens egy fehérorosz bázison

Fehéroroszország azt közölte, hogy az Ukrajnától 30 kilométerre lévő egyik katonai bázisán éjszaka hallott robbanásokat „technikai incidens" okozta. A Telegram messenger jelentése szerint éjfél után legalább nyolc robbanás hallatszott a Zyabrovka katonai repülőtér közelében.

Fontos következményei lehetnek a krími támadásnak

A krími orosz légi támaszponton történt pusztítás arra utal, hogy Kijev új, nagy hatótávolságú csapásmérő képességet szerzett, amely megváltoztathatja a háború menetét. A bázis jóval túlmutat azon fejlett rakéták hatótávolságán, amelyeket a nyugati országok elismertek, hogy Ukrajnába küldtek eddig, és egyes nyugati katonai szakértők szerint a károk mértéke és a csapás látszólagos pontossága erőteljes új képességre utal, aminek potenciálisan fontos következményei lehetnek - írja a Guardian.

Csak az oroszok kivonulása garantálja a nukleáris biztonságot

Oroszország ismét szintet lépett. Senki más nem használt ilyen nyilvánvalóan atomerőművet az egész világ fenyegetésére - mondta éjszakai videóüzenetében az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint a világnak egységesen és azonnal követelnie kell a megszállók kivonását a Zaporizzsja atomerőmű területéről.

Ez globális érdek, nem csak ukrán igény. Csak az oroszok teljes kivonása a Zaporizzsja Atomerőmű területéről és az erőmű Ukrajna általi teljes ellenőrzésének helyreállítása garantálja egész Európa nukleáris biztonságának helyreállítását

- mondta az ukrán elnök.

Egy katasztrófa küszöbén

Az ENSZ főtitkára a zaporizzsjai erőmű körüli katonai tevékenység azonnali beszüntetésére szólított fel, figyelmeztetve, hogy ha tovább folytatódnak a „mélyen aggasztó" incidensek, könnyen katasztrófához vezethetnek.

Arra szólítok fel minden katonai egységet, hogy hagyjanak fel minden harci tevékenységgel az erőmű közvetlen közelében, és ne vegyék célba a létesítményeket vagy a környéket

– mondta António Guterres főtitkár. Arra figyelmeztetett, hogy a zaporizzsjai erőműben bekövetkezett esetleges károk „katasztrófális következményekkel járhatnak nemcsak a közvetlen közelben, hanem a régióban és azon túl is".

Öt találat érte csütörtökön a zaporizzsjai atomerőmű területét

Az ENSZ az Európa legnagyobb atomerőművének közelében folytatódó harcok „katasztrofális következményeire" figyelmeztetett.

Ez súlyos pillanat. Lehetővé kell tenni, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrei a lehető leghamarabb végrehajthassák zaporizzsiai küldetésüket, hogy megbizonyosodjanak az erőmű sértetlenségéről

– mondta az ügynökség vezetője, Rafael Grossi az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén.

Az erőművet üzemeltető ukrán állami vállalat, az Energoatom közölte, hogy csütörtökön ötször érte csapás a területet, az egyik a radioaktív anyagok tárolási helyének közelében.