Pedig feljelentés is történt a sikkasztásgyanús ügyben, a Jobbik azonban azt mondja: Jakab - akit már azzal a mondattal gúnyolnak, hogy "Emlékét meegőrizzük" - engedély nélkül akarta kivenni a pénzt, de mégis megvédik a rendőrséggel szemben. Kérdés azonban, hogy a Jobbik-vezetés miért olyan elnéző Jakab Péterrel? A válasz egyszerű: nem azzal volt a baj, hogy meg akarta csapolni a pártkasszát, hanem azzal, hogy nekik nem akart adni belőle.

A brutális választási kudarc második nekifutásra ugyan, de végül Jakab Péter menesztését eredményezte a Jobbik éléről – Gyöngyösi Márton választották a helyére –, és átrendeződött a pártvezetés. Július közepén a Jobbik parlamenti frakciója is új vezetőt választott, Jakab helyére Lukács László György került.

Már ekkor felfedezhető volt bizonyos, Jakab Péternek tett gesztus, nem csak hogy megköszönték eddigi frakcióvezetőként végzett munkáját, de kiemelték, hogy

a képviselőcsoport továbbra is számít rá...

Hamarosan aztán kiderült, hogy

Jakab Péter nyolcvanmillió forintot próbált átjátszani a saját holdudvarának közvetlenül azelőtt, hogy leváltották volna a Jobbik-frakció éléről.

Arra is fény derült, hogy Jakab két körben írt alá kifizetéseket a frakcióvezetés tudta és beleegyezése nélkül, vagyis a volt pártelnök kétszer is megpróbálta megcsapolni a frakció kasszáját. Először sikerült is: ekkor103 milliós értékben kötött szerződéseket a frakciót megkerülve, majd próbálkozott még egy 83 millió forintos „körrel".

Utóbbi kísérletről azonban értesültek a frakciótagok, és meghiúsították az ügyletet.

A Mediaworks Hírcentrumának értesülései szerint az ügyben hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt indulhat nyomozás Jakab Péter ellen a Budapesti Rendőr-főkapitányságon.

Az új vezető szerint nincs gond

Nyomozás ide vagy oda, a Jobbik új frakcióvezetője egy rádiónyilatkozatában arról beszélt: nem teszik felelőssé Jakabot a több tízmillió forintot érintő szerződések miatt, amelyeket a frakció megkerülésével, vezetői minőségében, egy személyben írt alá. Lukács László György szerint ugyanis

ami történt, az nem büntetőjogi kategória.

Az ügyben a Jobbik nem tesz feljelentést, sőt:

Jakab Péter számíthat a Jobbik védelmére

– hangzott el az adásban. Lukács egyébiránt már-már méltatta is a beszélgetésben a bukott Jakab Pétert: szerinte annak a „szíve jobbikos”, és reméli azt is, hogy marad a Jobbikban.

Figyelembe véve, hogy már a választást megelőzően is nagyrészt csak a pénzügyi érdekek tartották össze a Jobbik vezetését, nagyon valószínű: a mostani, kissé következetlen bandaháború és Jakab „rehabilitálása” arra utal:

Jakab kiválása után ők ugyanezt tervezik, így pedig nem lenne jó precedenst teremteni a csalás tisztességes számonkérésével.

A frakció jóváhagyása nélkül, egyszemélyben történő aláírások és szerződéskötések nyomán ugyanis Jakabhoz hasonlóan az utóda is bármikor „átcsoportosíthat” tízmilliókat – arra, amire éppen szeretne.

Az eredeti cikket ITT tudja elolvasni.

Borítókép: Jakab Péter (MTI/Czeglédi Zsolt)